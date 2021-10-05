Предоплата и не только: на какие схемы наталкивались украинцы в интернет-мошенничества

Специалисты провели исследование среди 25 тысяч пользователей интернета по мошенничеству в онлайне. Как оказалось, жителей городов чаще всего обманывают из – за фишинга, сел – из-за предоплаты, а пенсионеров - из-за SMS о лотерее.

Кто чаще всего сталкивается с мошенниками

Так, две трети жителей поселков городского типа и сел сталкиваются с попытками продать им вымышленный товар по предоплате, жители городов в 1,5 раза чаще получают фишинговые ссылки. Жители райцентров на треть чаще других сталкиваются с поддельными квитанциями об оплате.

Поэтому более 42% горожан не ведут общение за пределами платформы, где проводят сделку, и не открывают ссылки от незнакомых людей. Среди жителей сел - это 33% опрошенных. Однако, жители столицы больше всего страдают от фишинга (36% от всех видов онлайн - мошенничеств в Киеве), а вот в Днепре, Одессе, Харькове и Львове половина случаев связана с предоплатой мнимого товара.

Где больше всего происходит мошенничества

Во Львовской области больше всего ответственных, которые обращаются в полицию относительно мошенничества. В частности, там каждый восьмой обманутый подает заявление, а меньше всего - в Одесской, где обращается только каждый 14-ый.

80% случаев онлайн-мошенничеств происходят в мессенджерах, а именно Viber, Telegram и WhatsApp. Также пенсионерам втрое чаще присылают мошеннические SMS и в семь раз – электронные письма о "выигрыше в лотерею" или "новых условиях тарифа".

Кроме того, молодые люди в возрасте 18-25 лет в каждом третьем случае наталкиваются на фишинг. А каждый четвертый несовершеннолетний потерял деньги после перехода по вредоносным ссылкам на сайт подделку известного бренда.

В Украине люди в возрасте 65 лет и старше вдвое чаще молодежь ведутся на схему с подставным курьером и наталкиваются на мошенничества с использованием фейковых скриншотов об оплате.

Как не стать жертвой мошенничества

Для того чтобы не попасть в ловушки мошенников, стоит при осуществлении операций в интернете соблюдать следующие правила: