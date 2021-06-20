Эти предметы-обереги должны быть в каждом доме: сохраните себе список

Некоторые предметы в доме могут становиться настоящими защитниками вашего жилища, беречь его от зла, "недоброго глаза", плохих помыслов. Какими оберегами можно спасать себя и близких от бед, привлекать в дом счастье, радость и благополучие - читайте далее в нашем материале.

Подкова

Подкова издревле является домашним оберегом. Повесьте ее концами вверх и она станет талисманом удачи, а если концы будут смотреть вниз, подкова будет вашим оберегом от проблем с деньгами, злых людей, бед и невзгод.

Красная рябина

Храните в доме веточку красной рябины, обновляя ее каждый год. Считается, что таким образом вы сможете защитить свой дом от пожара.

Веник

Поставьте веник в углу помелом вверх, тогда он станет вашим оберегом от потери денег, удачи и счастья. Важно помнить, что талисманом не может быть старый истрепанный веник. Храните его в чистоте.

Ловец снов

Этот талисман способен отпугивать ненастья, плохие сны и злых духов. Купите его или сделайте своими руками - с таким оберегом любые невзгоды ни по чем.

Красные ленточки

Это один из мощнейших восточных талисманов на удачу. Повесьте оберег напротив входной двери, чтобы привлечь удачу. Тогда энергетические потоки будут направлены правильно.

Фигурка слона

Поставьте фигурку этого сильного и умного животного в спальне или на кухне, чтобы притянуть позитивную энергию. Она защитит вашу семью от бед и болезней.

Лавровый лист

Лавровый лист является сильным талисманом на удачу и оберегом от бед. Семью он защитит от "недоброго глаза", а женщину - от возможной соперницы.

Лаванда

Это растение способно защищать дом от негативной энергетики. Лаванда способствует выздоровлению больных людей и защищает влюбленных от негативного влияния недоброжелателей.

Обсидиан

Это мощный камень-оберег, который создает мощнейшее защитное поле в доме или в квартире.

Серебряная ложечка

Считается, что такой оберег нормализует потоки энергии, стабилизируя их. Держите ложечку в укромном месте и не перекладывайте ее часто с места на место.