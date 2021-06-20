Ці предмети-обереги повинні бути в кожному домі: збережіть собі список

Деякі предмети в домі можуть ставати справжніми захисниками вашого житла, берегти його від зла, "недоброго ока", поганих помислів. Якими оберегами можна рятувати себе і близьких від бід, привертати в дім щастя, радість і добробут - читайте далі в нашому матеріалі.

Підкова

Підкова здавна є домашнім оберегом. Повісьте її кінцями вгору і вона стане талісманом удачі, а якщо кінці будуть дивитися вниз, підкова буде вашим оберегом від проблем з грошима, злих людей, бід і негараздів.

Червона горобина

Зберігайте в будинку гілочку червоної горобини, оновлюючи її щороку. Вважається, що таким чином ви зможете захистити свій дім від пожежі.

Віник

Поставте віник в кутку помелом вгору, тоді він стане вашим оберегом від втрати грошей, удачі і щастя. Важливо пам'ятати, що талісманом не може бути старий пошарпаний віник. Зберігайте його в чистоті.

Ловець снів

Цей талісман здатний відлякувати негоди, погані сни і злих духів. Купіть його або зробіть своїми руками - з таким оберегом будь-які негаразди ні по чому.

Червоні стрічки

Це один з найпотужніших східних талісманів на удачу. Повісьте оберіг навпроти вхідних дверей, щоб привернути удачу. Тоді енергетичні потоки будуть спрямовані правильно.

Фігурка слона

Поставте фігурку цієї сильної і розумної тварини в спальні або на кухні, щоб притягнути позитивну енергію. Вона захистить вашу сім'ю від бід і хвороб.

Лавровий лист

Лавровий лист є сильним талісманом на удачу і оберегом від бід. Сім'ю він захистить від "недоброго ока", а жінку - від можливої суперниці.

Лаванда

Ця рослина здатна захищати будинок від негативної енергетики. Лаванда сприяє одужанню хворих людей і захищає закоханих від негативного впливу недоброзичливців.

Обсидіан

Це потужний камінь-оберіг, який створює найпотужніше захисне поле в будинку або в квартирі.

Срібна ложечка

Вважається, що такий оберіг нормалізує потоки енергії, стабілізуючи їх. Тримайте ложечку в затишному місці і не перекладайте її часто з місця на місце.