Предлагали признаться в убийстве Шеремета: ветеран АТО сделал неожиданное заявление

Убийство Шеремета (фото: коллаж РБК-Украина)

АТОшнику предложили "взять на себя" убийство Шеремета

Убийство журналиста Павла Шеремета произошло 20 июля 2016 года, но только в 2019 году полиция сообщила о главных подозреваемых, которыми оказались ветераны АТО Инна и Владислав Грищенко. Сейчас Грищенко заявил, что ему предложили признаться в убийстве Шеремета. Об этом сообщает "Украинская правда".

АТОшник с позывным "Буча" объяснил, что в обмен на признание в убийстве журналиста ему обещали освободить из-под стражи его супругу Инну, у которой позывной "Пума".

Ветеран АТО Инна Грищенко и ее муж Владислав (фото: facebook.com)

Грищенко рассказал, что к нему подошел человек и протянул листок с фотографиями, на одной из которых был Шеремет, на второй Жуков, Шаповал, журналистка и место взрыва на Чонгаре. При этом ему сказали, что если он признается в одном из этих дел, то его жену отпустят.

Ветеран АТО попросил, чтобы к материалам дела прикрепили видео из кабинета, в котором он разговаривал со следователем. Грищенко также рассказал, что к нему приходили другие правоохранители, которые также предлагали "взять на себя" резонансные дела.

Стоит отметить, что Грищенко подозревается в покушении на убийство в Ивано-Франковской области. При этом сегодня, 9 декабря, Печерский суд Киева продлил сроки расследования по делу об этом покушении до 16 февраля 2020 года.

Жена Грищенко тоже подозревается по этому делу. Женщина заявила, что ее держат под стражей для того, чтобы оказывать давление на ее мужа.