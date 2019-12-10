ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Предлагали признаться в убийстве Шеремета: ветеран АТО сделал неожиданное заявление

STYLERЖизнь    10.12.2019 - 07:28
Предлагали признаться в убийстве Шеремета: ветеран АТО сделал неожиданное заявление
Убийство Шеремета (фото: коллаж РБК-Украина)

АТОшнику предложили "взять на себя" убийство Шеремета

Убийство журналиста Павла Шеремета произошло 20 июля 2016 года, но только в 2019 году полиция сообщила о главных подозреваемых, которыми оказались ветераны АТО Инна и Владислав Грищенко. Сейчас Грищенко заявил, что ему предложили признаться в убийстве Шеремета. Об этом сообщает "Украинская правда".

АТОшник с позывным "Буча" объяснил, что в обмен на признание в убийстве журналиста ему обещали освободить из-под стражи его супругу Инну, у которой позывной "Пума".

Предлагали признаться в убийстве Шеремета: ветеран АТО сделал неожиданное заявление

Ветеран АТО Инна Грищенко и ее муж Владислав (фото: facebook.com)

Грищенко рассказал, что к нему подошел человек и протянул листок с фотографиями, на одной из которых был Шеремет, на второй Жуков, Шаповал, журналистка и место взрыва на Чонгаре. При этом ему сказали, что если он признается в одном из этих дел, то его жену отпустят.

Ветеран АТО попросил, чтобы к материалам дела прикрепили видео из кабинета, в котором он разговаривал со следователем. Грищенко также рассказал, что к нему приходили другие правоохранители, которые также предлагали "взять на себя" резонансные дела.

Стоит отметить, что Грищенко подозревается в покушении на убийство в Ивано-Франковской области. При этом сегодня, 9 декабря, Печерский суд Киева продлил сроки расследования по делу об этом покушении до 16 февраля 2020 года.

Жена Грищенко тоже подозревается по этому делу. Женщина заявила, что ее держат под стражей для того, чтобы оказывать давление на ее мужа.

В ГПУ сообщили о существенном продвижении в делах Гандзюк и Шеремета Жизнь была героической: все подробности смерти ветерана АТО в Луганской области
Новости Украины Павел Шереметветеран АТО
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь