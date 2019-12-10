Пропонували зізнатися у вбивстві Шеремета: ветеран АТО зробив несподівану заяву

Вбивство Шеремета (фото: колаж РБК-Україна)

АТОшнику запропонували "взяти на себе" вбивство Шеремета

Вбивство журналіста Павла Шеремета сталося 20 липня 2016 року, але тільки в 2019 році поліція повідомила про головних підозрюваних, якими виявилися ветерани АТО Інна та Владислав Грищенко. Зараз Грищенко заявив, що йому запропонували зізнатися у вбивстві Шеремета. Про це повідомляє "Українська правда".

АТОшник з позивним "Буча" пояснив, що в обмін на зізнання у вбивстві журналіста йому обіцяли звільнити з-під варти його дружину Інну, у якої позивний "Пума".

Ветеран АТО Інна Грищенко і її чоловік Владислав (фото: facebook.com)

Грищенко розповів, що до нього підійшов чоловік і простягнув листок з фотографіями, на одній з яких був Шеремет, на другий Жуков, Шаповал, журналістка і місце вибуху на Чонгарі. При цьому йому сказали, що якщо він зізнається в одному з цих справ, то його дружину відпустять.

Ветеран АТО попросив, щоб до матеріалів справи прикріпили відео з кабінету, в якому він розмовляв зі слідчим. Грищенко також розповів, що до нього приходили інші правоохоронці, які також пропонували "взяти на себе" резонансні справи.

Варто зазначити, що Грищенко підозрюється в замаху на вбивство в Івано-Франківській області. При цьому сьогодні, 9 грудня, Печерський суд Києва продовжив терміни розслідування у справі про замах до 16 лютого 2020 року.

Дружина Грищенко теж підозрюється у цій справі. Жінка заявила, що її тримають під вартою для того, щоб чинити тиск на її чоловіка.