Убийство Шеремета: с серверов lifecell сняли арест

Фото: Павел Шеремет (facebook.com/pavel.sheremet.9)

Ранее суд наложил арест на сервера lifecell с данными всех абонентов

Киевский апелляционный суд снял арест с серверов, на которых хранились данные мобильных разговоров и СМС-сообщений всех абонентов lifecell. Об этом говорится в определении суда, обнародованном 18 ноября, передает РБК-Украина.

Отметим, арест был наложен в рамках расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

Сообщается, что Печерский райсуд 2 сентября по запросу полиции арестовал сервера lifecell с информацией всех абонентов в период с 1 мая 2016 года по 31 сентября 2016 года. Это было необходимо, так как информация удаляется по истечению 3 лет хранения

Полиция в своем ходатайстве указывала, что 21 мая 2019 года вся информация о мобильных соединениях абонентов была признана вещественным доказательством, однако представитель оператора настаивал, что арест ущемляет права граждан, которые не имеют никакого отношения к преступлению.

Апелляционный суд согласился с доводами, отметив, что в ходатайстве полиции не был указан конкретный перечень лиц, информация о переговорах которых интересует следствие. Также не было указано, какое именно имущество мобильного оператора подлежит аресту.

При этом в реестре судебных решений отсутствует информация о снятии ареста с серверов других мобильных операторов.

Напомним, в июле действующий на тот момент глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что суд в рамках дела Шеремета арестовал информацию о мобильных переговорах абонентов всех мобильных операторов.

Ранее стало известно, что полиция задержала ветеранов АТО Инну и Владислава Грищенко, которые подозреваются в покушении на бизнесмена в Ивано-Франковской области, а также могут быть связаны с убийством Шеремета.