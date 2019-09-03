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Предательница Украины с российским паспортом попала в историю: все детали

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Предательница Украины пыталась сбежать в Россию с награбленными вещами

Предательница Украины Ольга Качура по прозвищу "Корса", которая в свое время работала подполковником милиции, но в 2014 году перешла на сторону боевиков "ДНР", сейчас задержана.. Об этом сообщает в соцсетях сообщество "Новая Горловка".

"Оля на баланде. Деталей, увы, нет", - написали в соцсетях.

Блогер под ником Фашик Донецкий также сообщил информацию о террористке, которая, по его словам, пыталась сбежать в Россию.

"Птица на хвосте принесла, шо коллаборант по фамилии Корса на подвале, и шо на подвале ее уже изнасиловали некоторыми предметами (хотя я не понимаю зачем). Причина задержания Корсы - попытка сбежать в РФ с награбленным баблом на ПМЖ Мораль. Хорошего тебе настроения, Оля Корса", - написал блогер.

Скриншот поста (twitter.com/fashdonetsk)

Пользователи сети отреагировали на эту новость в комментариях.

  • Это та, что Градами командовала, которые по Мариуполю били?
  • Но это тоже тварь.
  • На орган жалко, даже оркам.
  • После сдохшей дохтура Лизы эта вторая прекрасная новость ...
  • Ворование вообще основная черта орков, которые начали с того, шо за бабки продали страну, как сбушные Ходаковский и Писичник, потому ничего странного, шо высокими моралями не страдают, крысы бандота.
  • Что это за эполеты-ордена? За взятие алкомаркта и отжатие вагона угля? Полковница расстрельных войск.

Скриншот комментариев (twitter.com/fashdonetsk)

Как мы ранее писали, паспорт Российской Федерации получила предательница Украины Ольга Качура по прозвищу "Корса".

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