Предательница Украины с российским паспортом попала в историю: все детали

Предательница Украины Ольга Качура по прозвищу "Корса", которая в свое время работала подполковником милиции, но в 2014 году перешла на сторону боевиков "ДНР", сейчас задержана.. Об этом сообщает в соцсетях сообщество "Новая Горловка".

"Оля на баланде. Деталей, увы, нет", - написали в соцсетях.

Блогер под ником Фашик Донецкий также сообщил информацию о террористке, которая, по его словам, пыталась сбежать в Россию.

"Птица на хвосте принесла, шо коллаборант по фамилии Корса на подвале, и шо на подвале ее уже изнасиловали некоторыми предметами (хотя я не понимаю зачем). Причина задержания Корсы - попытка сбежать в РФ с награбленным баблом на ПМЖ Мораль. Хорошего тебе настроения, Оля Корса", - написал блогер.

Скриншот поста (twitter.com/fashdonetsk)

Пользователи сети отреагировали на эту новость в комментариях.

Это та, что Градами командовала, которые по Мариуполю били?

Но это тоже тварь.

На орган жалко, даже оркам.

После сдохшей дохтура Лизы эта вторая прекрасная новость ...

Ворование вообще основная черта орков, которые начали с того, шо за бабки продали страну, как сбушные Ходаковский и Писичник, потому ничего странного, шо высокими моралями не страдают, крысы бандота.

Что это за эполеты-ордена? За взятие алкомаркта и отжатие вагона угля? Полковница расстрельных войск.

Скриншот комментариев (twitter.com/fashdonetsk)

Как мы ранее писали, паспорт Российской Федерации получила предательница Украины Ольга Качура по прозвищу "Корса".