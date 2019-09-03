Зрадниця України з російським паспортом потрапила в історію: усі деталі

Зрадниця України намагалася втекти в Росію з награбованими речами
Зрадниця України Ольга Качура на прізвисько "Корса", яка свого часу працювала підполковником міліції, а в 2014 році перейшла на бік бойовиків "ДНР", зараз затримана. Про це повідомляє в соцмережах спільнота "Нова Горлівка".
"Оля на баланді. Деталей, на жаль, немає", - написали в соцмережах.
Блогер під ніком Фашик Донецький також повідомив інформацію про терористку, яка, за його словами, намагалася втекти до Росії.
"Птах на хвості приніс, шо коллаборант за прізвищем Корса на підвалі, і шо на підвалі її вже згвалтували деякими предметами (хоча я не розумію навіщо). Причина затримання Корси - спроба втекти в РФ з награбованим баблом на ПМЖ Мораль. Гарного тобі настрою, Оля Корса", - написав блогер.
Користувачі мережі відреагували на цю новину в коментарях.
Як ми раніше писали, паспорт Російської Федерації отримала зрадниця України Ольга Качура на прізвисько "Корса".