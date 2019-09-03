Предательница Украины с российским паспортом попала в историю: все детали

Предательница Украины пыталась сбежать в Россию с награбленными вещами
Предательница Украины Ольга Качура по прозвищу "Корса", которая в свое время работала подполковником милиции, но в 2014 году перешла на сторону боевиков "ДНР", сейчас задержана.. Об этом сообщает в соцсетях сообщество "Новая Горловка".
"Оля на баланде. Деталей, увы, нет", - написали в соцсетях.
Блогер под ником Фашик Донецкий также сообщил информацию о террористке, которая, по его словам, пыталась сбежать в Россию.
"Птица на хвосте принесла, шо коллаборант по фамилии Корса на подвале, и шо на подвале ее уже изнасиловали некоторыми предметами (хотя я не понимаю зачем). Причина задержания Корсы - попытка сбежать в РФ с награбленным баблом на ПМЖ Мораль. Хорошего тебе настроения, Оля Корса", - написал блогер.
Скриншот поста (twitter.com/fashdonetsk)
Пользователи сети отреагировали на эту новость в комментариях.
Скриншот комментариев (twitter.com/fashdonetsk)
Как мы ранее писали, паспорт Российской Федерации получила предательница Украины Ольга Качура по прозвищу "Корса".