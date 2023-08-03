Пред'явіть ваші документи! Коли можуть затримати для встановлення особи: роз'яснення адвоката

Відмовилися пред'явити документи на безпідставну вимогу поліції й одразу отримали затримання - для встановлення особи. Такі ситуації бувають дуже часто і кожен другий випадок - неправомірний.

Адвокат Роман Сімутін дав роз'яснення з приводу таких затримань та рекомендації, як чинити у неправомірних випадках.

Хитрість оперативників з 90-х

По словам адвоката, на початку 90-х років таке затримання практикувалося доволі часто. Якщо оперативникам потрібно було розколоти когось на причетність до злочину, то затримували саме за відсутність документів - для з'ясування особи.

А потім людина вчиняла опір, на неї складали протокол і суд додавав декілька діб до арешту. За цей час вибивали необхідні зізнання.

Зараз такі фокуси з арештом не проходять. Але випадки все одно трапляються, бо поліція - правонаступники міліції, тому ті самі підходи застосовують й зараз - насильне доставляння до відділку.

Чи законне таке затримання

Статтею 32 ЗУ "Про національну поліцію" визначений вичерпний перелік із шести підстав. Якщо звучить маніпулятивна вимога, типу – "зараз такий час, що…", тоді у вас не виникає обов’язку пред’являти документи, бо така вимога незаконна.

Те ж саме стосується водіїв: статтею 35 цього ж закону наведений вичерпний перелік з одинадцяти підстав зупинки. Будь-яка інша вимога – незаконна. Натомість вам починають погрожувати фізичним затриманням з доставкою до відділку для встановлення особи.

Що робити у такій ситуації

Якщо переконати поліцію вам не вдалося і вони застосовують фізичне насильство - кличте перехожих та привертайте до себе увагу. Це реальний спосіб відбити бажання продовжувати незаконні дії.

Якщо вас примусово доставили до відділку, ви не маєте при собі документів і не бажаєте з ними спілкуватися - то викликайте адвоката, не називайте свої дані - хай викручуються, як хочуть і спробують встановити вашу особу протягом трьох годин, на які дозволено затримання.

Не встановлять: перевірено на практиці. А коли час сплине і з’явився адвокат – почнуть вмикати задню, щоб зам'яти конфлікт, бо розуміють, що за таких обставин вже самі сядуть.

Примус, співмірність і відповідальність

По словам адвоката, саме по собі затримання для з'ясування особи з застосуванням фізичної сили, а особливо спецзасобів (кайданки) - не співмірне з вчиненим правопорушенням, бо воно не несе у собі якоїсь суспільної небезпеки, порушення громадського порядку і таке інше.

Тобто, ви нічого не вчиняли, просто відмовилися виконувати незаконну вимогу поліцейського, яку й не зобов'язані виконувати. А його дії з цього моменту підпадають під ознаки злочину - перевищення влади.

"Тож, якщо ви поясните поліцейському його перспективи, то адекватний відреагує правильно, а таких, на мій погляд, 95%", - підкреслює Сімутін.

Що важливо знати

Встановлення особи та доставка до відділку не може бути примусовим заходом і носить виключно добровільний характер.

Затримувати та примусово доставляти можуть лише осіб, які посягають на встановлені державою загальноприйняті норми, хуліганять, чіпляються до перехожих, б’ються або відмовляються виконати законну вимогу, наприклад, припинити вживати алкоголь у забороненому законом місці, припинити хуліганські дії, лайку і т. п.

1. Вимога повинна носити виключно законну підставу

2. Доставляння можливе лише добровільно.

3. Застосування фізичного насильства або спецзасобів - категорично заборонено.