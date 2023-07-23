Кому можна і не можна знімати вручення повістки на камеру: адвокат вказав на важливий нюанс

Однак багато громадян хочуть знімати співробітників ТЦК та процес вручення повістки на власні камери (найчастіше – телефонів). При цьому військовослужбовці можуть заборонити зйомку.

В Україні продовжується загальна мобілізація громадян у зв'язку з воєнним станом та агресією РФ. Через часті порушення при врученні повістки військовозобов'язаним, у багатьох регіонах співробітників ТЦК та СП зобов'язали носити нагрудні камери. Вручення повістки військовозобов'язаному має бути записано на цю нагрудну камеру.

Адвокат Роман Сімутін пояснив, чи можна знімати вручення повістки на камеру та вказав на один цікавий нюанс.

Відео з бодікам представники ТЦК та СП будуть використовувати для підтвердження факту вручення повістки. І за спірного питання вони надаватимуть лише вирізку з відео, яка підтвердить факт вручення чи відмову від отримання повістки.

"Ну хто при здоровому глузді надаватиме відео, де вас заламали, обшукали, забрали документи та заповнили повістку. І вручили її під підпис у колі неозброєних людей. І такі відео будуть використовуватися в суді саме для доказу належного вручення повістки", - каже Сімутін.

Він рекомендує у ситуаціях, коли представники ТЦК та СП явно порушують закони, витягувати свій телефон та включати відеозапис.

За словами адвоката, у більшості випадків представники ТЦК та СП виступають проти того, щоб їх знімали на камеру. Вони посилаються на те, що військових під час війни не можна знімати.

Але річ у тому, що згідно із законом, військкомів можна знімати на відео. І вони зобов'язані запитувати дозвіл на зйомку нагрудною камерою у людини, якій вони вручають повістку.

"Кумедність ситуації в тому, що вони не мають права здійснювати відеозйомку, тому що діють способом, не передбаченим законом, і, формально, дозвіл на зйомку, повинні запитувати у вас", - підкреслив Сімутін.

Він додав, що всі дії поліції та військових щодо військовозобов'язаного "можна і потрібно" фіксувати на відео.

"Якщо ці ж військові чи поліція вас зупиняють, у чомусь звинувачують, вручають повістку, погрожують вам, або насильно тягнуть у військкомат, тобто чинять щодо вас особисто якісь дії, то це вже ви маєте повне право і знімати, і фіксувати", - пояснив адвокат.