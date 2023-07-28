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Названо поважні причини неявки в ТЦК: їх всього три

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П'ятниця 28 липня 2023 11:59
Названо поважні причини неявки в ТЦК: їх всього три Фото: Коли ви можете не з'явитися до ТЦК законно (ddk.dn.ua)
Автор: Людмила Жукова

Мобілізація в Україні триває і повістки надходять військовозобов'язаним чоловікам від 18 до 60 років для поповнення резервів армії. Після цього чоловікам обов'язково з'явитись у військкомат.

Адвокат Роман Сімутін назвав три поважні причини, через які призовник може не з'явитися до ТЦК.

Три поважні причини неявки до ТЦК

Є лише три випадки, коли відсутня відповідальність за неявку після вручення повістки. Вони регулюються ухвалою Кабміну від 28.07.2010 р. №673.

  • Хвороба, яка не дозволяє самостійно рухатися
  • Необхідність догляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, своїми батьками або дружини/дружина (ці особи повинні проживати разом із військовозобов'язаним, також не повинно бути близьких родичів, які могли б взяти на себе догляд)
  • Відкрите кримінальне провадження, застосування адміністративного стягнення або кримінального покарання щодо військовозобов'язаного або резервіста

Що думає з цього приводу адвокат

Правозахисник вважає, що цим переліком Кабмін "ускладнює людям життя".

"Вважаю, що обмежуючи вичерпний перелік лише трьома випадками, Кабмін свідомо ускладнює людям життя. Адже що, як ви, наприклад, не прибули до ТЦК, бо в дорозі зламався автобус? Або ви стали учасником ДТП чи свідком і залишилися для проведення слідчих дій? А якщо помер хтось із рідних і т. п. - то невже це не є не може бути визнано поважною причиною? Тож не ведіться на вичерпний перелік від Кабміну, а оцінюйте випадки виходячи з обставин", - написав Роман.

Читайте також, які слова не можна казати представникам ТЦК.

А ще писали про те, кому можна та кому заборонено знімати вручення повістки.

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ТЦК повістки Мобілізація в Україні