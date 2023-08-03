Предъявите ваши документы! Когда могут задержать для установления личности: разъяснение адвоката
Отказались предъявить документы по безосновательному требованию полиции и сразу получили задержание - для установления личности. Такие ситуации бывают очень часто и каждый второй случай – неправомерен.
Адвокат Роман Симутин дал разъяснения по поводу таких задержаний и рекомендации, как поступать в неправомерных случаях.
Хитрость оперативников из 90-х
По словам адвоката, в начале 90-х годов такое задержание практиковалось довольно часто. Если оперативникам нужно было расколоть кого-либо на причастность к преступлению, то задерживали именно за отсутствие документов – для выяснения личности.
А потом человек оказывал сопротивление, на него составляли протокол и суд добавлял несколько суток к аресту. За это время выбивали необходимые признания.
Сейчас такие фокусы с арестом не проходят. Но случаи все равно бывают, потому что полиция - правопреемники милиции, поэтому те же подходы применяют и сейчас - насильственную доставку в отделение.
Законно ли такое задержание
Статьей 32 ЗУ "О национальной полиции" определен исчерпывающий перечень по шести основаниям. Если звучит манипуляционное требование, типа - "сейчас такое время, что…", тогда у вас не возникает обязанности предъявлять документы, потому что такое требование незаконно.
То же касается водителей: статьей 35 этого же закона приведен исчерпывающий перечень по одиннадцати основаниям остановки. Любое другое требование - незаконно. Вместо этого вам начинают угрожать физическим задержанием с доставкой в отдел для установления личности.
Что делать в такой ситуации
Если убедить полицию вам не удалось и они применяют физическое насилие - зовите прохожих и привлекайте к себе внимание. Это реальный способ отбить желание продолжать незаконные действия.
Если вас принудительно доставили в отделение, вы не имеете при себе документов и не хотите с ними общаться - то вызывайте адвоката, не называйте свои данные - пусть выкручиваются, как хотят и попытаются установить вашу личность в течение трех часов, на которые разрешено задержание.
Не установят: проверено на практике. А когда время пройдет и появился адвокат - начнут включать заднюю, чтобы замять конфликт, потому что понимают, что при таких обстоятельствах уже сами сядут.
Принуждение, соразмерность и ответственность
По словам адвоката, само по себе задержание для выяснения личности с применением физической силы, а особенно спецсредств (наручники) - не соразмерно с совершенным правонарушением, так как оно не несет в себе какой-либо общественной опасности, нарушения общественного порядка и так далее.
То есть, вы ничего не совершали, просто отказались выполнять незаконное требование полицейского, которое и не обязаны выполнять. А его действия с этого момента подпадают под признаки преступления – превышение власти.
"Итак, если вы объясните полицейскому его перспективы, то адекватный отреагирует правильно, а таких, на мой взгляд, 95%", - подчеркивает Симутин.
Что важно знать
Установление личности и доставка в отделение не могут быть принудительными мерами и носят исключительно добровольный характер.
Задерживать и принудительно доставлять могут только лиц, посягающих на установленные государством общепринятые нормы, хулиганят, пристают к прохожим, дерутся или отказываются выполнить законное требование, например, прекратить употребление алкоголя в запрещенном законом месте, прекратить хулиганские действия, брань и т.д.
1. Требование должно носить исключительно законное основание
2. Доставка возможна только добровольно.
3. Применение физического насилия или спецсредств – категорически запрещено.
Напомним, ранее мы писали, что названы три уважительные причины неявки в ТЦК.
А также рассказывали о том, кто имеет право снимать вручение повестки на камеру.