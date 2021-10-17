Свята і вихідні листопада 2021: скільки будемо відпочивати в цьому унікальному місяці

Листопад 2021 стане одним з місяців, який не порадує нас додатковими днями для відпочинку - таких в Україні зазвичай чотири. Крім того, останній місяць осені почнеться з робочого понеділка.

Скільки буде відпочивати і працювати, які важливі дати відзначимо - читайте нижче в матеріалі Styler.

Скільки вихідних і робочих днів буде в листопаді Всього в листопаді буде 30 календарних днів, з яких 22 - робочих і 8 вихідних. Додаткові дні для відпочинку в цьому місяці не передбачаються. Таких місяців в Україні всього чотири - лютий, липень, вересень і листопад. Іноді цей список поповнює квітень, коли Великдень пізній і відзначається в травні. Вихідними в останній місяць осені будуть: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 числа. Календар вихідних і робочих днів у листопаді 2021 (колаж: РБК-Україна) Всі свята листопада 2021 3 листопада - День інженерних військ; День ракетних військ і артилерії

4 листопада - День залізничника

6 листопада - Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів; Димитріївська батьківська субота

7 листопада - День працівника соціальної сфери

9 листопада - День української писемності та мови ; Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва

; Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва 10 листопада - Міжнародний День бухгалтера

14 листопада - Всесвітній день боротьби проти діабету; Міжнародний день логопеда

16 листопада - Міжнародний день терпимості; День працівників радіо, телебачення та зв'язку

17 листопада - Міжнародний день студентів ; Всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легень

; Всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легень 19 листопада - День працівників гідрометеорологічної служби; День

20 листопада - Всесвітній день дитини

21 листопада - День працівників сільського господарства; Всесвітній день пам'яті жертв ДТП; Всесвітній день телебачення

22 листопада - День Свободи

25 листопада - Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок

27 листопада - День пам'яті жертв голодоморів

28 листопада - День працівника фінансового моніторингу; Початок Різдвяного посту.