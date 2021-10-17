Свята і вихідні листопада 2021: скільки будемо відпочивати в цьому унікальному місяці
Листопад 2021 стане одним з місяців, який не порадує нас додатковими днями для відпочинку - таких в Україні зазвичай чотири. Крім того, останній місяць осені почнеться з робочого понеділка.
Скільки буде відпочивати і працювати, які важливі дати відзначимо - читайте нижче в матеріалі Styler.
Скільки вихідних і робочих днів буде в листопаді
Всього в листопаді буде 30 календарних днів, з яких 22 - робочих і 8 вихідних. Додаткові дні для відпочинку в цьому місяці не передбачаються. Таких місяців в Україні всього чотири - лютий, липень, вересень і листопад. Іноді цей список поповнює квітень, коли Великдень пізній і відзначається в травні.
Вихідними в останній місяць осені будуть: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 числа.
Календар вихідних і робочих днів у листопаді 2021 (колаж: РБК-Україна)
Всі свята листопада 2021
- 3 листопада - День інженерних військ; День ракетних військ і артилерії
- 4 листопада - День залізничника
- 6 листопада - Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів; Димитріївська батьківська субота
- 7 листопада - День працівника соціальної сфери
- 9 листопада - День української писемності та мови; Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва
- 10 листопада - Міжнародний День бухгалтера
- 14 листопада - Всесвітній день боротьби проти діабету; Міжнародний день логопеда
- 16 листопада - Міжнародний день терпимості; День працівників радіо, телебачення та зв'язку
- 17 листопада - Міжнародний день студентів; Всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легень
- 19 листопада - День працівників гідрометеорологічної служби; День
- 20 листопада - Всесвітній день дитини
- 21 листопада - День працівників сільського господарства; Всесвітній день пам'яті жертв ДТП; Всесвітній день телебачення
- 22 листопада - День Свободи
- 25 листопада - Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок
- 27 листопада - День пам'яті жертв голодоморів
- 28 листопада - День працівника фінансового моніторингу; Початок Різдвяного посту.
Раніше ми писали, що категорично не можна дарувати чоловікам на будь-яке свято, щоб не накликати біду.