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Свята і вихідні листопада 2021: скільки будемо відпочивати в цьому унікальному місяці

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Неділя 17 жовтня 2021 07:00
Свята і вихідні листопада 2021: скільки будемо відпочивати в цьому унікальному місяці Фото: вихідні та свята листопада 2021 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Листопад 2021 стане одним з місяців, який не порадує нас додатковими днями для відпочинку - таких в Україні зазвичай чотири. Крім того, останній місяць осені почнеться з робочого понеділка.

Скільки буде відпочивати і працювати, які важливі дати відзначимо - читайте нижче в матеріалі Styler.

Скільки вихідних і робочих днів буде в листопаді

Всього в листопаді буде 30 календарних днів, з яких 22 - робочих і 8 вихідних. Додаткові дні для відпочинку в цьому місяці не передбачаються. Таких місяців в Україні всього чотири - лютий, липень, вересень і листопад. Іноді цей список поповнює квітень, коли Великдень пізній і відзначається в травні.

Вихідними в останній місяць осені будуть: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 числа.

Свята і вихідні листопада 2021: скільки будемо відпочивати в цьому унікальному місяці

Календар вихідних і робочих днів у листопаді 2021 (колаж: РБК-Україна)

Всі свята листопада 2021

  • 3 листопада - День інженерних військ; День ракетних військ і артилерії
  • 4 листопада - День залізничника
  • 6 листопада - Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів; Димитріївська батьківська субота
  • 7 листопада - День працівника соціальної сфери
  • 9 листопада - День української писемності та мови; Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва
  • 10 листопада - Міжнародний День бухгалтера
  • 14 листопада - Всесвітній день боротьби проти діабету; Міжнародний день логопеда
  • 16 листопада - Міжнародний день терпимості; День працівників радіо, телебачення та зв'язку
  • 17 листопада - Міжнародний день студентів; Всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легень
  • 19 листопада - День працівників гідрометеорологічної служби; День
  • 20 листопада - Всесвітній день дитини
  • 21 листопада - День працівників сільського господарства; Всесвітній день пам'яті жертв ДТП; Всесвітній день телебачення
  • 22 листопада - День Свободи
  • 25 листопада - Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок
  • 27 листопада - День пам'яті жертв голодоморів
  • 28 листопада - День працівника фінансового моніторингу; Початок Різдвяного посту.

Раніше ми писали, що категорично не можна дарувати чоловікам на будь-яке свято, щоб не накликати біду.

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