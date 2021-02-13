Праздники и выходные в марте 2021: появился календарь самых важных дат

Март 2021 года подарит нам дополнительный выходной, который приурочен к Международному женскому дню 8 марта. В этому году он выпадает на понедельник, поэтому первые весенние выходные получатся трехдневными. Неделя с 8 по 14 число выпадает в этом году на празднование Масленицы, которое закончится Прощеным воскресеньем, а в конце месяца мы переведем часы на летнее время.
О том, сколько будет дополнительных выходных в первый месяц весны, и о каких важных датах следует помнить, читайте в материале Lite
Март начнется с понедельника, а закончится в среду. Из 31-го календарного дня мы будем работать 22 дня, а отдыхать - 9.
В календаре нас ждет дополнительный выходной - 8 марта, таким образом 6-8 марта будут нерабочими.
Выходными днями станут: 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 марта.
Календарь выходных и рабочих дней в марте 2021 (коллаж: РБК-Украина)
А в ночь с 27 на 28 марта нужно будет перевести часы на летнее время. Стрелки мы накрутим на час вперед ровно в 03:00.
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