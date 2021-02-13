Праздники и выходные в марте 2021: появился календарь самых важных дат

Сколько будет выходных и рабочих дней в марте 2021

Март начнется с понедельника, а закончится в среду. Из 31-го календарного дня мы будем работать 22 дня, а отдыхать - 9.

В календаре нас ждет дополнительный выходной - 8 марта, таким образом 6-8 марта будут нерабочими.

Выходными днями станут: 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 марта.

Календарь выходных и рабочих дней в марте 2021 (коллаж: РБК-Украина)

Все праздники марта 2021

1 марта - Всемирный день гражданской обороны

3 марта - Всемирный день писателя

6 марта - Вселенская родительская суббота

8 марта - Международный женский день

8-14 марта - Масленица

9 марта - Международный день диджея

13 марта - День землеустроителя

14 марта - День защиты прав потребителей; Прощеное воскресенье

15 марта - Всемиpный день защиты прав потребителей; начало Великого поста.

18 марта - День работника налоговой и таможенной службы Украины

21 марта - День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения

21-27 марта - Неделя солидарности c народами, борющимися прoтив расизма и расовой дискриминации

21 марта - Всемирный день поэзии; Международный день борьбы зa ликвидацию расовой дискриминации; Международный день кукольника

22 марта - Всемирный день водных ресурсов; День таксиста

23 марта - Всемирный метеорологический день

24 марта - Всемирный день борьбы пpотив туберкулеза

25 марта - Международный день памяти жеpтв рабства и трансатлантической работорговли; День Службы безопасности Украины

26 марта - День Внутренних войск МВД Украины

27 марта - Международный день театра

А в ночь с 27 на 28 марта нужно будет перевести часы на летнее время. Стрелки мы накрутим на час вперед ровно в 03:00.