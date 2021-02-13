Свята і вихідні у березні 2021: з'явився календар найважливіших дат

Березень 2021 року подарує нам додатковий вихідний, який приурочений до Міжнародного жіночого дня 8 березня. У цьому році він випадає на понеділок, тому перші весняні вихідні вийдуть триденними. Тиждень з 8 по 14 число випадає в цьому році на святкування Масляної, яке закінчиться Прощеною неділею, а в кінці місяця ми переведемо годинники на літній час.
Про те, скільки буде додаткових вихідних у перший місяць весни, і про які важливі дати слід пам'ятати, читайте в матеріалі Lite
Березень почнеться з понеділка, а закінчиться в середу. Із 31-го календарного дня ми будемо працювати 22 дні, а відпочивати - 9.
В календарі нас чекає додатковий вихідний - 8 березня, таким чином 6-8 березня будуть неробочими.
Вихідними днями стануть: 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 березня.
Календар вихідних і робочих днів у березні 2021 (колаж: РБК-Україна)
А в ніч з 27 на 28 березня потрібно буде перевести годинники на літній час Стрілки ми будемо крутити на годину вперед рівно о 03:00.
Раніше ми писали також, коли святкувати Китайський Новий рік, і як привернути удачу в цей день.