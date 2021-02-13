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Свята і вихідні у березні 2021: з'явився календар найважливіших дат

Автор: Світлана Мащенко

Березень 2021 року подарує нам додатковий вихідний, який приурочений до Міжнародного жіночого дня 8 березня. У цьому році він випадає на понеділок, тому перші весняні вихідні вийдуть триденними. Тиждень з 8 по 14 число випадає в цьому році на святкування Масляної, яке закінчиться Прощеною неділею, а в кінці місяця ми переведемо годинники на літній час.

Про те, скільки буде додаткових вихідних у перший місяць весни, і про які важливі дати слід пам'ятати, читайте в матеріалі Lite

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Скільки буде вихідних і робочих днів у березні 2021

Березень почнеться з понеділка, а закінчиться в середу. Із 31-го календарного дня ми будемо працювати 22 дні, а відпочивати - 9.

В календарі нас чекає додатковий вихідний - 8 березня, таким чином 6-8 березня будуть неробочими.

Вихідними днями стануть: 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28 березня.

Календар вихідних і робочих днів у березні 2021 (колаж: РБК-Україна)

Всі свята березня 2021

  • 1 березня - Всесвітній день цивільної оборони
  • 3 березня - Всесвітній день письменника
  • 6 березня - Вселенська батьківська субота
  • 8 березня - Міжнародний жіночий день
  • 8-14 березня - Масляна
  • 9 березня - Міжнародний день діджея
  • 13 березня - День землевпорядника
  • 14 березня - День захисту прав споживачів; Прощена неділя
  • 15 березня - Всесвітній день захисту прав споживачів; початок Великого посту
  • 18 березня - День працівника податкової та митної служби України
  • 21 березня - День працівників ЖКГ і побутового обслуговування населення
  • 21-27 березня - Тиждень солідарності c народами, які борються проти расизму і расової дискримінації
  • 21 березня - Всесвітній день поезії, Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації; Міжнародний день лялькаря
  • 22 березня - Всесвітній день водних ресурсів; День таксиста
  • 23 березня - Всесвітній метеорологічний день
  • 24 березня - Всесвітній день боротьби проти туберкульозу
  • 25 березня - Міжнародний день пам'яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі; День Служби безпеки України
  • 26 березня - День Внутрішніх військ МВС України
  • 27 березня - Міжнародний день театру

А в ніч з 27 на 28 березня потрібно буде перевести годинники на літній час Стрілки ми будемо крутити на годину вперед рівно о 03:00.

Раніше ми писали також, коли святкувати Китайський Новий рік, і як привернути удачу в цей день.

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