Праздники и выходные в июле 2021: календарь самых важных дат

В июле 2021 нас ждет довольно спокойный месяц, в котором нет дополнительных праздничных выходных дней. Так что те, у кого не предусмотрен отпуск, смогут продуктивно поработать в этот период.
Сколько будет выходных и рабочих дней в июле, какие важные даты мы будем отмечать - читайте ниже в нашем материале.
Всего во второй месяц лета 31 календарный день, из них 22 - рабочих и 9 - выходных дней. Месяц начнется с четверга, а закончится субботой.
Дополнительные праздничные или сокращенные дни не предусмотрены.
Выходными днями в июле станут: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 число.
Коллаж РБК-Украина: Календарь на июль 2021
Отметим, что июль является одним из месяцев, в которых не предусмотрено дополнительных дней для отдыха. К таким кроме летнего месяца относятся также февраль, сентябрь, ноябрь, а в этому году был и апрель из-за поздней Пасхи.
Ранее мы писали про все праздники и выходные в июне 2021.