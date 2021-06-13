Свята і вихідні в липні 2021: календар найважливіших дат

У липні 2021 нас чекає досить спокійний місяць, в якому немає додаткових святкових вихідних днів. Так що ті, у кого не передбачена відпустка, зможуть продуктивно попрацювати в цей період.
Скільки буде вихідних і робочих днів у липні, які важливі дати ми будемо відзначати - читайте нижче в нашому матеріалі.
Всього в другий місяць літа 31 календарний день, з них 22 - робочих і 9 - вихідних днів. Місяць почнеться з четверга, а закінчиться суботою.
Додаткові святкові або скорочені дні не передбачені.
Вихідними днями в липні стануть: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 число.
Колаж РБК-Україна: календар на липень 2021
Відзначимо, що липень є одним з місяців, в яких не передбачено додаткових днів для відпочинку. До таких крім літнього місяця відносяться також лютий, вересень, листопад, а в цьому році був і квітень через пізній Великодень.
Раніше ми писали про всі свята і вихідні в червні 2021.