Праздники и выходные в феврале 2021: месяц будет уникальным

В феврале 2021 года нас ждет ряд особенных праздников, а месяц в календаре станет уникальным, поскольку начнется он в понедельник, а закончится в воскресенье. Так что для тех, кто привык начинать новые дела с понедельника, 1 числа, февраль станет идеальным месяцем.

И хотя дополнительных выходных в этом месяце не предусмотрено, мы будем ждать пророчества весны в День сурка, встречать Китайский Новый год, баловать любимых на День святого Валентина, почитать Героев Небесной Сотни. В феврале нас ждет большой религиозный праздник – Сретение Господне, а также ряд профессиональных праздников, таких как День стоматолога. Сколько будет рабочих и выходных дней в феврале 2021 – читайте в нашем материале.

Количество выходных и рабочих дней в феврале 2021

Поскольку нынешний год не високосный, в феврале будет 28 дней, то есть ровно четыре недели. 20 из них – рабочие дни и 8 – выходных.

Выходными днями станут 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 февраля.

Хотя февраль (как июль, сентябрь и ноябрь) лишен дополнительных праздников, этот месяц знаменует нам скорый приход тепла. Дни становятся дольше, зима - короче, а в воздухе все сильнее чувствуется запах весны.

Календарь выходных и рабочих дней в феврале 2021 (коллаж: РБК-Украина)

Все праздники февраля 2021

2 февраля – День сурка; День безопасного интернета

4 февраля – Всемирный день борьбы пpотив рака

6 февраля – Международный день бармена

9 февраля – Международный день стоматолога

11 февраля – Всемирный день больного; Международный день женщин и девочек в науке

12 февраля – Китайский Новый год

13 февраля – Всемирный День радио

14 февраля – День Святого Валентина; День компьютерщика

15 февраля – Сретение Господне; Международный день онкобольного ребенка; День чествования участников боевых дейcтвий на территории других государств

17 февраля – День спонтанного проявления доброты; День кота в Европе

19 февраля – День Государственного герба Украины

20 февраля – День Героев Небесной Сотни; Всемирный день социальной справедливости

21 февраля – Международный день родного языка

22 февраля – Международный дeнь поддержки жертв преступлений

27 февраля – Международный день полярного медведя

28 февраля – Всемирный день редких заболеваний; День работников патрульно-постовой службы Украины.

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