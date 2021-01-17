Праздники и выходные в феврале 2021: месяц будет уникальным

В феврале 2021 года нас ждет ряд особенных праздников, а месяц в календаре станет уникальным, поскольку начнется он в понедельник, а закончится в воскресенье. Так что для тех, кто привык начинать новые дела с понедельника, 1 числа, февраль станет идеальным месяцем.
И хотя дополнительных выходных в этом месяце не предусмотрено, мы будем ждать пророчества весны в День сурка, встречать Китайский Новый год, баловать любимых на День святого Валентина, почитать Героев Небесной Сотни. В феврале нас ждет большой религиозный праздник – Сретение Господне, а также ряд профессиональных праздников, таких как День стоматолога. Сколько будет рабочих и выходных дней в феврале 2021 – читайте в нашем материале.
Поскольку нынешний год не високосный, в феврале будет 28 дней, то есть ровно четыре недели. 20 из них – рабочие дни и 8 – выходных.
Выходными днями станут 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 февраля.
Хотя февраль (как июль, сентябрь и ноябрь) лишен дополнительных праздников, этот месяц знаменует нам скорый приход тепла. Дни становятся дольше, зима - короче, а в воздухе все сильнее чувствуется запах весны.
Календарь выходных и рабочих дней в феврале 2021 (коллаж: РБК-Украина)
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