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Свята і вихідні у лютому 2021: місяць буде унікальним

Автор: Світлана Мащенко

У лютому 2021 року нас чекає ряд особливих свят, а місяць у календарі стане унікальним, оскільки розпочнеться він у понеділок, а закінчиться в неділю. Так що для тих, хто звик починати нові справи з понеділка, 1 числа, лютий стане ідеальним місяцем.

І хоча додаткових вихідних в цьому місяці не передбачено, ми будемо чекати пророцтва весни в День бабака, зустрічати Китайський Новий рік, балувати коханих на День святого Валентина, почитати Героїв Небесної Сотні. У лютому нас чекає велике релігійне свято – Стрітення Господнє, а також ряд професійних свят, таких як День стоматолога. Скільки буде робочих і вихідних днів в лютому 2021 – читайте в нашому матеріалі.

Кількість вихідних і робочих днів у лютому 2021

Оскільки нинішній рік не високосний, в лютому буде 28 днів, тобто рівно чотири тижні. 20 з них – робочі дні і 8 – вихідних.

Вихідними днями стануть 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 лютого.

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Хоча лютий (як липень, вересень і листопад) позбавлений додаткових свят, цей місяць знаменує нам швидкий прихід тепла. Дні стають довшими, зима - коротшою, а в повітрі все сильніше відчувається запах весни.

Календар вихідних і робочих днів у лютому 2021 (колаж: РБК-Україна)

Всі свята лютого 2021

  • 2 лютого – День бабака; День безпечного інтернету
  • 4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку
  • 6 лютого – Міжнародний день бармена
  • 9 лютого – Міжнародний день стоматолога
  • 11 лютого – Всесвітній день хворого; Міжнародний день жінок і дівчаток в науці
  • 12 лютого – Китайський Новий рік
  • 13 лютого – Всесвітній День радіо
  • 14 лютого – День Святого Валентина; День комп'ютерника
  • 15 лютого – Стрітення Господнє; Міжнародний день онкохворої дитини; День вшанування учасників бойових дій на території інших держав
  • 17 лютого – День спонтанного прояву доброти; День кота в Європі
  • 19 лютого – День Державного герба України
  • 20 лютого – День Героїв Небесної Сотні; Всесвітній день соціальної справедливості
  • 21 лютого – Міжнародний день рідної мови
  • 22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів
  • 27 лютого – Міжнародний день полярного ведмедя
  • 28 лютого – Всесвітній день рідкісних захворювань; День працівників патрульно-постової служби України

Раніше ми писали, що Землю накриє затяжна магнітна буря. Як від неї вберегтися і кому загрожує небезпека – розповіли лікарі.

Також повідомлялося про усі православні свята січня 2021.

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