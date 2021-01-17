Свята і вихідні у лютому 2021: місяць буде унікальним

Свята і вихідні у лютому 2021 (фото: pixabay)

У лютому 2021 року нас чекає ряд особливих свят, а місяць у календарі стане унікальним, оскільки розпочнеться він у понеділок, а закінчиться в неділю. Так що для тих, хто звик починати нові справи з понеділка, 1 числа, лютий стане ідеальним місяцем.

І хоча додаткових вихідних в цьому місяці не передбачено, ми будемо чекати пророцтва весни в День бабака, зустрічати Китайський Новий рік, балувати коханих на День святого Валентина, почитати Героїв Небесної Сотні. У лютому нас чекає велике релігійне свято – Стрітення Господнє, а також ряд професійних свят, таких як День стоматолога. Скільки буде робочих і вихідних днів в лютому 2021 – читайте в нашому матеріалі.

Кількість вихідних і робочих днів у лютому 2021

Оскільки нинішній рік не високосний, в лютому буде 28 днів, тобто рівно чотири тижні. 20 з них – робочі дні і 8 – вихідних.

Вихідними днями стануть 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 лютого.

Хоча лютий (як липень, вересень і листопад) позбавлений додаткових свят, цей місяць знаменує нам швидкий прихід тепла. Дні стають довшими, зима - коротшою, а в повітрі все сильніше відчувається запах весни.

Календар вихідних і робочих днів у лютому 2021 (колаж: РБК-Україна)

Всі свята лютого 2021

2 лютого – День бабака; День безпечного інтернету

4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку

6 лютого – Міжнародний день бармена

9 лютого – Міжнародний день стоматолога

11 лютого – Всесвітній день хворого; Міжнародний день жінок і дівчаток в науці

12 лютого – Китайський Новий рік

13 лютого – Всесвітній День радіо

14 лютого – День Святого Валентина; День комп'ютерника

15 лютого – Стрітення Господнє; Міжнародний день онкохворої дитини; День вшанування учасників бойових дій на території інших держав

17 лютого – День спонтанного прояву доброти; День кота в Європі

19 лютого – День Державного герба України

20 лютого – День Героїв Небесної Сотні; Всесвітній день соціальної справедливості

21 лютого – Міжнародний день рідної мови

22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів

27 лютого – Міжнародний день полярного ведмедя

28 лютого – Всесвітній день рідкісних захворювань; День працівників патрульно-постової служби України

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