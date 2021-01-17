Свята і вихідні у лютому 2021: місяць буде унікальним

У лютому 2021 року нас чекає ряд особливих свят, а місяць у календарі стане унікальним, оскільки розпочнеться він у понеділок, а закінчиться в неділю. Так що для тих, хто звик починати нові справи з понеділка, 1 числа, лютий стане ідеальним місяцем.
І хоча додаткових вихідних в цьому місяці не передбачено, ми будемо чекати пророцтва весни в День бабака, зустрічати Китайський Новий рік, балувати коханих на День святого Валентина, почитати Героїв Небесної Сотні. У лютому нас чекає велике релігійне свято – Стрітення Господнє, а також ряд професійних свят, таких як День стоматолога. Скільки буде робочих і вихідних днів в лютому 2021 – читайте в нашому матеріалі.
Оскільки нинішній рік не високосний, в лютому буде 28 днів, тобто рівно чотири тижні. 20 з них – робочі дні і 8 – вихідних.
Вихідними днями стануть 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 лютого.
Хоча лютий (як липень, вересень і листопад) позбавлений додаткових свят, цей місяць знаменує нам швидкий прихід тепла. Дні стають довшими, зима - коротшою, а в повітрі все сильніше відчувається запах весни.
Календар вихідних і робочих днів у лютому 2021 (колаж: РБК-Україна)
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