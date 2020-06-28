Праздники и выходные дни в Украине в июле: сколько будем отдыхать

В июле 2020 года украинцы получат самое большое количество рабочих дней – 23 дня. Выходных будет всего 8 дней. Официальных государственных праздников в Украине, которые бы предполагали дополнительные выходные, в июле не будет.

Выходными днями станут:

4-5 июля

11-12 июля

18-19 июля

25-26 июля

Кроме того, в июле в Украине будут отмечаться такие праздники:

1 июля - День архитектуры Украины

2 июля - День работника государственной налоговой службы Украины

5 июля - День Военно-Морских Сил Украины

6 июля - День войск ПВО Вооруженных Сил Украины

7 июля - День работника природно-заповедного дела

11 июля - Всемирный день народонаселения

12 июля - Всемирный день бортпроводника

12 июля - День рыбака

16 июля - День бухгалтера

18 июля - Международный день Нельсона Манделы

19 июля - День работников металлургической и горнодобывающей промышленности

26 июля - День флота Украины

26 июля - День работников торговли

28 июля - Международный день борьбы с вирусными гепатитами

28 июля - День PR-специалиста

30 июля-3 августа - Курбан-байрам

31 июля - День системного администратора

Напомним, ранее мы писали о том, что в конце июня украинцы будут отдыхать три дня подряд в честь дня Конституции.

А также рассказывали о том, какие православные праздники будут отмечать в Украине в июле 2020 года.