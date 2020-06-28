Свята і вихідні дні в Україні в липні: скільки будемо відпочивати

У липні українці будуть більше всього працювати
У липні 2020 року українці отримають найбільшу кількість робочих днів – 23 дні. Вихідних буде всього 8 днів. Офіційних державних свят в Україні, які б передбачали додаткові вихідні, в липні не буде.
Вихідними днями стануть:
Крім того, у липні в Україні відзначатимуться такі свята:
1 липня - День архітектури України
2 липня - День працівника державної податкової служби України
5 липня - День Військово-Морських Сил України
6 липня - День військ ППО Збройних Сил України
7 липня - День працівника природно-заповідної справи
11 липня - Всесвітній день народонаселення
12 липня - Всесвітній день бортпровідника
12 липня - День рибалки
16 липня - День бухгалтера
18 липня - Міжнародний день Нельсона Мандели
19 липня - День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості
26 липня - День флоту України
26 липня - День працівників торгівлі
28 липня - Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами
28 липня - День PR-спеціаліста
30 липня-3 серпня - Курбан-байрам
31 липня - День системного адміністратора
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що наприкінці червня українці відпочиватимуть три дні поспіль на честь дня Конституції.
А також розповідали про те, які православні свята відзначатимуть в Україні у липні 2020 року.
Автор: Анна Шиканова