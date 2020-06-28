Свята і вихідні дні в Україні в липні: скільки будемо відпочивати

У липні 2020 року українці отримають найбільшу кількість робочих днів – 23 дні. Вихідних буде всього 8 днів. Офіційних державних свят в Україні, які б передбачали додаткові вихідні, в липні не буде.

Вихідними днями стануть:

4-5 липня

11-12 липня

18-19 липня

25-26 липня

Крім того, у липні в Україні відзначатимуться такі свята:

1 липня - День архітектури України

2 липня - День працівника державної податкової служби України

5 липня - День Військово-Морських Сил України

6 липня - День військ ППО Збройних Сил України

7 липня - День працівника природно-заповідної справи

11 липня - Всесвітній день народонаселення

12 липня - Всесвітній день бортпровідника

12 липня - День рибалки

16 липня - День бухгалтера

18 липня - Міжнародний день Нельсона Мандели

19 липня - День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості

26 липня - День флоту України

26 липня - День працівників торгівлі

28 липня - Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами

28 липня - День PR-спеціаліста

30 липня-3 серпня - Курбан-байрам

31 липня - День системного адміністратора

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що наприкінці червня українці відпочиватимуть три дні поспіль на честь дня Конституції.

А також розповідали про те, які православні свята відзначатимуть в Україні у липні 2020 року.