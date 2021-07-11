Праздники и выходные в августе 2021: календарь самых важных дат

В августе 2021 украинцы будут отдыхать дольше, чем обычно, благодаря празднованию Дня независимости. Правда, дополнительный выходной день придется отработать.
Читайте в нашем материале ниже, сколько выходных и праздничных дней будет в последний месяц лета.
Кроме 30-летия независимости Украины, которое мы отпразднуем 24 августа, нас ждет также празднование Дня государственного флага Украины, 23 августа.
Последний месяц лета будет богат и религиозными праздниками - в частности, мы будем отмечать Три Спаса - Медовый, Яблочный и Ореховый.
В августе в Украине будет 21 рабочий и 10 выходных дней.
С 21 по 24 августа будут нерабочими, правда, за понедельник 23-е доведется отработать в субботу, 28-го числа.
Выходными днями в августе станут: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 29 число.
Коллаж РБК-Украина: Календарь на август 2021
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