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Праздники и выходные в августе 2021: календарь самых важных дат

Автор: Светлана Мащенко

В августе 2021 украинцы будут отдыхать дольше, чем обычно, благодаря празднованию Дня независимости. Правда, дополнительный выходной день придется отработать.

Читайте в нашем материале ниже, сколько выходных и праздничных дней будет в последний месяц лета.

Кроме 30-летия независимости Украины, которое мы отпразднуем 24 августа, нас ждет также празднование Дня государственного флага Украины, 23 августа.

Последний месяц лета будет богат и религиозными праздниками - в частности, мы будем отмечать Три Спаса - Медовый, Яблочный и Ореховый.

Количество выходных и рабочих дней в августе 2021

В августе в Украине будет 21 рабочий и 10 выходных дней.

С 21 по 24 августа будут нерабочими, правда, за понедельник 23-е доведется отработать в субботу, 28-го числа.

Выходными днями в августе станут: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 29 число.

Коллаж РБК-Украина: Календарь на август 2021

Все праздники в августе 2021:

  • 1 августа - День инкассатора; Дeнь Воздушных сил Вооруженных сил Украины
  • 2 августа - Ильин день; День аэромобильных войск
  • 5 августа - Международный день светофора
  • 8 августа - День войск связи Вооруженных сил Украины; День работников ветеринарной медицины; День строителя
  • 9 августа - Международный день коренных народов мира
  • 12 августа - Международный день молодежи
  • 14 августа - Медовый спас; Начало Успенского поста
  • 15 августа - День археолога
  • 19 августа - Яблочный спас; Преображение Господне; День пасечника
  • 23 августа - День Государственного Флага Украины
  • 24 августа - День Независимости Украины
  • 27 августа - Ореховый (Хлебный) Спас; Окончание Успенского поста
  • 28 августа - День авиации Украины; День дальнобойщика
  • 29 августа - День шахтера

Ранее мы писали про все традиции, обычаи и обряды Дня Петра и Павла, который мы будем отмечать уже 12 июля.

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