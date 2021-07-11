Свята і вихідні в серпні 2021: календар найважливіших дат

Крім 30-річчя незалежності України, яке ми відсвяткуємо 24 серпня, нас чекає також святкування Дня державного прапора України, 23 серпня.

Останній місяць літа буде багатий і релігійними святами - зокрема, ми будемо відзначати Три Спаса - Медовий, Яблучний і Горіховий.

Кількість вихідних та робочих днів у серпні 2021

У серпні в Україні буде 21 робочий і 10 вихідних днів.

З 21 по 24 серпня будуть неробочими, правда, за понеділок 23-е доведеться відпрацювати в суботу, 28-го числа.

Вихідними днями в серпні стануть: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 29 число.

Колаж РБК-Україна: календар на серпень 2021

Всі свята в серпні 2021: