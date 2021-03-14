UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Праздники и выходные в апреле 2021: нас ждет уникальный месяц

Автор: Светлана Мащенко

Апрель 2021 года станет календарно уникальным месяцем, который случается редко в Украине. Связано это с поздней Пасхой 2 мая, поэтому во втором месяце весны у нас не будет дополнительных выходных, зато в первые две недели мая отдыхать мы будем вдосталь.

Сколько будет выходных и рабочих дней в апреле 2021 года, какие важные праздники нас ждут - читайте в материале Styler.

Так, за годы независимости Украины "майская" Пасха была пять раз - в 1994, 2002, 2005, 2013, 2016 годах. В остальные годы - праздник выпадал на апрель, и украинцы могли отдыхать три дня подряд.

Количество выходных и рабочих дней в апреле 2021

В апреле нас ждет 22 рабочих дня и 8 выходных. Дополнительных дней для отдыха не будет, но 30 апреля накануне Дня труда будет сокращенным днем.

Выходными днями в апреле будут: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 число.

Календарь выходных и рабочих дней в феврале 2021 (коллаж: РБК-Украина)

Все праздники апреля 2021

  • 1 апреля - День смеха
  • 2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма; Международный день детской книги
  • 4 апреля - День геолога; Международный день просвещения по вопросам минной опасности; Международный день интернета; День веб-мастера
  • 7 апреля - Всемирный день здоровья; Благовещение Пресвятой Богородицы
  • 8 апреля - Международный день ромов
  • 11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
  • 12 апреля - День работников ракетно-космической отрасли Украины; Всемирный день авиации и космонавтики
  • 15 апреля - День уголовного розыска
  • 17 апреля - День окружающей среды
  • 18 апреля - Международный день памятников и выдающихся мест; День памятников истории и культуры
  • 21 апреля - Международный день секретаря
  • 23 апреля - Всемирный день книги и авторского права; Всеукраинский день психолога
  • 26 апреля - Всемирный день интеллектуальной собственности; Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф, Годовщина катастрофы на Чернобыльской АЭС.
  • 28 апреля - Всемирный день охраны труда
  • 29 апреля - Международный день танца

Ранее мы писали, что в марте Землю накроет затяжная магнитная буря, которая продлится десять дней подряд.

Также мы рассказывали, когда мы будем праздновать Пасху 2021, и в чем особенности праздника в этом году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Праздники
Читайте также
8 марта 2021: что запрещено делать в первый день Масленицы, важные приметы
Украинцы назвали самые популярные подарки на 8 марта
Прогноз погоды