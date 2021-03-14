Свята і вихідні у квітні 2021: нас чекає унікальний місяць

Квітень 2021 року стане календарно унікальним місяцем, який трапляється рідко в Україні. Пов'язано це з пізнім Великоднем 2 травня, тому у другому місяці весни в нас не буде додаткових вихідних, зате в перші два тижні травня відпочивати ми будемо вдосталь.
Скільки буде вихідних і робочих днів у квітні 2021 року, які важливі свята нас чекають - читайте в матеріалі Styler.
Так, за роки незалежності України "травневий" Великдень був п'ять разів - у 1994, 2002, 2005, 2013, 2016 роках. В інші роки - свято випадало на квітень, і українці могли відпочивати три дні поспіль.
У квітні нас чекає 22 робочих дні і 8 вихідних. Додаткових днів для відпочинку не буде, але 30 квітня напередодні Дня праці буде скороченим днем.
Вихідними днями у квітні будуть: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 число.
Календар вихідних і робочих днів у лютому 2021 (колаж: РБК-Україна)
Раніше ми писали, що у березні Землю накриє затяжна магнітна буря, яка триватиме десять днів поспіль.
Також ми розповідали, коли ми будемо святкувати Великдень 2021, і в чому особливості свята в цьому році.