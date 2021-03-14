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Свята і вихідні у квітні 2021: нас чекає унікальний місяць

Автор: Світлана Мащенко

Квітень 2021 року стане календарно унікальним місяцем, який трапляється рідко в Україні. Пов'язано це з пізнім Великоднем 2 травня, тому у другому місяці весни в нас не буде додаткових вихідних, зате в перші два тижні травня відпочивати ми будемо вдосталь.

Скільки буде вихідних і робочих днів у квітні 2021 року, які важливі свята нас чекають - читайте в матеріалі Styler.

Так, за роки незалежності України "травневий" Великдень був п'ять разів - у 1994, 2002, 2005, 2013, 2016 роках. В інші роки - свято випадало на квітень, і українці могли відпочивати три дні поспіль.

Кількість вихідних і робочих днів у квітні 2021

У квітні нас чекає 22 робочих дні і 8 вихідних. Додаткових днів для відпочинку не буде, але 30 квітня напередодні Дня праці буде скороченим днем.

Вихідними днями у квітні будуть: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 число.

Календар вихідних і робочих днів у лютому 2021 (колаж: РБК-Україна)

Всі свята квітня 2021

  • 1 квітня - День сміху
  • 2 квітня - Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму; Міжнародний день дитячої книги
  • 4 квітня - День геолога; Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки; Міжнародний день інтернету; День веб-майстра
  • 7 квітня - Всесвітній день здоров'я; Благовіщення Пресвятої Богородиці
  • 8 квітня - Міжнародний день ромів
  • 11 квітня - Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів
  • 12 квітня - День працівників ракетно-космічної галузі України; Всесвітній день авіації та космонавтики
  • 15 квітня - День карного розшуку
  • 17 квітня - День довкілля
  • 18 квітня - Міжнародний день пам'яток і визначних місць; День пам'яток історії та культури
  • 21 квітня - Міжнародний день секретаря
  • 23 квітня - Всесвітній день книги і авторського права; Всеукраїнський день психолога
  • 26 квітня - Всесвітній день інтелектуальної власності; Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф; Річниця катастрофи на Чорнобильській АЕС
  • 28 квітня - Всесвітній день охорони праці
  • 29 квітня - Міжнародний день танцю

Раніше ми писали, що у березні Землю накриє затяжна магнітна буря, яка триватиме десять днів поспіль.

Також ми розповідали, коли ми будемо святкувати Великдень 2021, і в чому особливості свята в цьому році.

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