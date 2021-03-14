Свята і вихідні у квітні 2021: нас чекає унікальний місяць

Так, за роки незалежності України "травневий" Великдень був п'ять разів - у 1994, 2002, 2005, 2013, 2016 роках. В інші роки - свято випадало на квітень, і українці могли відпочивати три дні поспіль.

Кількість вихідних і робочих днів у квітні 2021

У квітні нас чекає 22 робочих дні і 8 вихідних. Додаткових днів для відпочинку не буде, але 30 квітня напередодні Дня праці буде скороченим днем.

Вихідними днями у квітні будуть: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 число.

Календар вихідних і робочих днів у лютому 2021 (колаж: РБК-Україна)

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