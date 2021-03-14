Праздники и выходные в апреле 2021: нас ждет уникальный месяц
Апрель 2021 года станет календарно уникальным месяцем, который случается редко в Украине. Связано это с поздней Пасхой 2 мая, поэтому во втором месяце весны у нас не будет дополнительных выходных, зато в первые две недели мая отдыхать мы будем вдосталь.
Сколько будет выходных и рабочих дней в апреле 2021 года, какие важные праздники нас ждут - читайте в материале Styler.
Так, за годы независимости Украины "майская" Пасха была пять раз - в 1994, 2002, 2005, 2013, 2016 годах. В остальные годы - праздник выпадал на апрель, и украинцы могли отдыхать три дня подряд.
Количество выходных и рабочих дней в апреле 2021
В апреле нас ждет 22 рабочих дня и 8 выходных. Дополнительных дней для отдыха не будет, но 30 апреля накануне Дня труда будет сокращенным днем.
Выходными днями в апреле будут: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 число.
Календарь выходных и рабочих дней в феврале 2021 (коллаж: РБК-Украина)
Все праздники апреля 2021
- 1 апреля - День смеха
- 2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма; Международный день детской книги
- 4 апреля - День геолога; Международный день просвещения по вопросам минной опасности; Международный день интернета; День веб-мастера
- 7 апреля - Всемирный день здоровья; Благовещение Пресвятой Богородицы
- 8 апреля - Международный день ромов
- 11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
- 12 апреля - День работников ракетно-космической отрасли Украины; Всемирный день авиации и космонавтики
- 15 апреля - День уголовного розыска
- 17 апреля - День окружающей среды
- 18 апреля - Международный день памятников и выдающихся мест; День памятников истории и культуры
- 21 апреля - Международный день секретаря
- 23 апреля - Всемирный день книги и авторского права; Всеукраинский день психолога
- 26 апреля - Всемирный день интеллектуальной собственности; Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф, Годовщина катастрофы на Чернобыльской АЭС.
- 28 апреля - Всемирный день охраны труда
- 29 апреля - Международный день танца
Ранее мы писали, что в марте Землю накроет затяжная магнитная буря, которая продлится десять дней подряд.
Также мы рассказывали, когда мы будем праздновать Пасху 2021, и в чем особенности праздника в этом году.