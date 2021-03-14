Праздники и выходные в апреле 2021: нас ждет уникальный месяц

Апрель 2021 года станет календарно уникальным месяцем, который случается редко в Украине. Связано это с поздней Пасхой 2 мая, поэтому во втором месяце весны у нас не будет дополнительных выходных, зато в первые две недели мая отдыхать мы будем вдосталь.

Сколько будет выходных и рабочих дней в апреле 2021 года, какие важные праздники нас ждут - читайте в материале Styler.

Так, за годы независимости Украины "майская" Пасха была пять раз - в 1994, 2002, 2005, 2013, 2016 годах. В остальные годы - праздник выпадал на апрель, и украинцы могли отдыхать три дня подряд.

Количество выходных и рабочих дней в апреле 2021

В апреле нас ждет 22 рабочих дня и 8 выходных. Дополнительных дней для отдыха не будет, но 30 апреля накануне Дня труда будет сокращенным днем.

Выходными днями в апреле будут: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 число.

Календарь выходных и рабочих дней в феврале 2021 (коллаж: РБК-Украина)

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