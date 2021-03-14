Свята і вихідні у квітні 2021: нас чекає унікальний місяць

Квітень 2021 року стане календарно унікальним місяцем, який трапляється рідко в Україні. Пов'язано це з пізнім Великоднем 2 травня, тому у другому місяці весни в нас не буде додаткових вихідних, зате в перші два тижні травня відпочивати ми будемо вдосталь.

Скільки буде вихідних і робочих днів у квітні 2021 року, які важливі свята нас чекають - читайте в матеріалі Styler.

Так, за роки незалежності України "травневий" Великдень був п'ять разів - у 1994, 2002, 2005, 2013, 2016 роках. В інші роки - свято випадало на квітень, і українці могли відпочивати три дні поспіль. Кількість вихідних і робочих днів у квітні 2021 У квітні нас чекає 22 робочих дні і 8 вихідних. Додаткових днів для відпочинку не буде, але 30 квітня напередодні Дня праці буде скороченим днем. Вихідними днями у квітні будуть: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 число. Календар вихідних і робочих днів у лютому 2021 (колаж: РБК-Україна) Всі свята квітня 2021 1 квітня - День сміху

2 квітня - Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму; Міжнародний день дитячої книги

4 квітня - День геолога; Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки; Міжнародний день інтернету; День веб-майстра

7 квітня - Всесвітній день здоров'я; Благовіщення Пресвятої Богородиці

8 квітня - Міжнародний день ромів

11 квітня - Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів

12 квітня - День працівників ракетно-космічної галузі України; Всесвітній день авіації та космонавтики

15 квітня - День карного розшуку

17 квітня - День довкілля

18 квітня - Міжнародний день пам'яток і визначних місць; День пам'яток історії та культури

21 квітня - Міжнародний день секретаря

23 квітня - Всесвітній день книги і авторського права; Всеукраїнський день психолога

26 квітня - Всесвітній день інтелектуальної власності; Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф; Річниця катастрофи на Чорнобильській АЕС

28 квітня - Всесвітній день охорони праці

29 квітня - Міжнародний день танцю