Готовимся к Пасхе: экономный и простой рецепт кексов для детей
Украинцы совсем скоро будут отмечать Пасху. И хотя праздник в этом году пройдет в условиях войны, к празднику все равно готовятся и готовят разные вкусности для детей.
Как приготовить пасхальные кексики для детей – читайте ниже.
Ингредиенты
- Мука - 200 г
- Разрыхлитель - 10 г
- Соль - 1/2 ч. ложки
- Сливочное масло - 100 г
- Сахар - 100 г
- Ванильный сахар - 1 ч. ложка
- Яйца - 2 шт.
- Клубничный йогурт - 250 мл
Для крема
- Мягкое сливочное масло - 60 г
- Творожный сыр - 140 г
- Сахарная пудра - 4 ст. ложки
- Шоколад - 30 г
- Конфеты
Способ приготовления
Смешайте все сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, соль. Сливочное масло размягчите и взбейте с сахаром в течение 2 минут – до пышности. По очереди добавьте яйца.
Добавьте половину муки, перемешайте и влейте йогурт. Потом снова перемешайте и добавьте остальную муку.
Заполняйте формочки для кексов на 2/3. Выпекать при температуре 180 градусов около 25 минут. Готовность можно проверить зубочисткой.
Дайте кексам остыть. Для крема смешайте мягкое сливочное масло с сахарной пудрой – взбейте и добавьте сыр, а потом снова перемешайте.
Накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на полчаса-час. Потом украсьте кексы кремом, стружкой и конфетами.
Напомним, ранее мы писали о том, как приготовить паску по старинному рецепту галицьких бабусь.
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