Готовимся к Пасхе: экономный и простой рецепт кексов для детей

Украинцы совсем скоро будут отмечать Пасху. И хотя праздник в этом году пройдет в условиях войны, к празднику все равно готовятся и готовят разные вкусности для детей.

Как приготовить пасхальные кексики для детей – читайте ниже.

Ингредиенты

Мука - 200 г

Разрыхлитель - 10 г

Соль - 1/2 ч. ложки

Сливочное масло - 100 г

Сахар - 100 г

Ванильный сахар - 1 ч. ложка

Яйца - 2 шт.

Клубничный йогурт - 250 мл

Для крема

Мягкое сливочное масло - 60 г

Творожный сыр - 140 г

Сахарная пудра - 4 ст. ложки

Шоколад - 30 г

Конфеты

Способ приготовления

Смешайте все сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, соль. Сливочное масло размягчите и взбейте с сахаром в течение 2 минут – до пышности. По очереди добавьте яйца.

Добавьте половину муки, перемешайте и влейте йогурт. Потом снова перемешайте и добавьте остальную муку.

Заполняйте формочки для кексов на 2/3. Выпекать при температуре 180 градусов около 25 минут. Готовность можно проверить зубочисткой.

Дайте кексам остыть. Для крема смешайте мягкое сливочное масло с сахарной пудрой – взбейте и добавьте сыр, а потом снова перемешайте.

Накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник на полчаса-час. Потом украсьте кексы кремом, стружкой и конфетами.