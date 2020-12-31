Праздники на карантине: какие ограничения будут действовать в новогоднюю ночь

Карантинные ограничения в Украине на период праздников (Коллаж РБК-Украина)

Карантин в Украине из-за пандемии коронавируса был продлен до 28 февраля 2021 года. Во время этого периода в стране будут действовать ограничения, которые были введены для "оранжевой" зоны эпидемиологической опасности.

Кроме того, Кабинет Министров ввел новые ограничения, которые начали действовать по всей территории Украины с 19 декабря.

Это запрет на проведение массовых мероприятий (праздников, концертов и представлений) в учебных заведениях при участии больше, чем одна группа или класс.

Также запрещены проведения банкетов, мастер-классов и публичные мероприятия в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания (бары, кафе и рестораны).

Ограничен прием посетителей в музеях, на выставках и галереях – в зале должно быть не более 1 человека на 10 квадратных метров.

Работа заведений общественного питания разрешена с 7:00 до 23:00, но проведение расчетных операций должно быть закончено до 22:00.

Что будет разрешено в новогоднюю ночь:

Работа ресторанов и кафе разрешена до утра (до 7:00). За столами должно быть не более 4 человек, без учета детей.

В храмах и церквях разрешены службы, но размещение должно быть не более 1 человека на 5 кв. метров. Разрешено собирать людей на открытом воздухе, но также с ограничениями – 1,5 метра между присутствующими.

Что будет запрещено с 8 января:

Все массовые мероприятия

Будут закрыты спортзалы, фитнес-центры, бассейны. Разрешены только занятия на улице и тренировки профессиональных команд.

Школы и детские сады отправлены на каникулы до 24 января.

Работа ресторанов и кафе будет разрешена только на вынос или с адресной доставкой.

Работа салонов красоты и парикмахерских – разрешена, но только по предварительной записи без ожидания внутри.

Спортивные мероприятия разрешены, но без зрителей.

Торговля непродовольственными товарами запрещена, в том числе и работа рынков.

Все рождественские ярмарки должны быть закрыты до 8 января.

На площадях возле елок будут ограничены все развлечения, концерты запрещены.

Все государственные и коммунальные предприятия начнут работу дистанционно. Организациям и предприятиям, которую имеют такую возможность, рекомендуется отправить сотрудников на удаленную работу, работу офисов разгрузить, прием клиентов – ограничить.

Городской общественный транспорт, а также межобластной, междугородний и авиационный транспорт будет работать. В городском транспорте будет действовать ограничение по количеству пассажиров – только сидячие места.

Также предлагается ограничить работу заведений культуры – это коснется в первую очередь проведения концертов, представлений, кинотеатров.

Напомним, ранее мы писали о том, как будет работать транспорт в разных городах Украины в новогоднюю ночь.

А также мы рассказывали о том, что в Киеве могут закрыть несколько станций метро.