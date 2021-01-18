Праздника не будет: на Буковеле отменили ежегодный фестиваль для туристов

На популярном горнолыжном курорте Буковель отменили ежегодный фестиваль моржей. Этот фест традиционно проводили на протяжении многих лет, но в 2021 году его отменили из-за пандемии коронавируса и карантина.

Как рассказала пресс-секретарь курорта "Буковель" Виталия Васильчук в комментарии для "Укринформ", впервые фестиваль моржей был отменен.

"Из-за карантина традиционный Фестиваль моржей, который уже много лет проходит в ГК "Буковель" на Крещение, отменен", - рассказала представитель курорта.

Она добавила, что для тех гостей, которые все-таки захотят окунуться в Иорданскую воду несмотря на сильные морозы, будут обустроены места для купания.

"Мы обустроим соответствующие места на малом буковельском озере в центре курорта. Места для купания будут подготовлены и обеспечены всем необходимым", - добавила Васильчук.

Она отметила, что никаких развлекательных мероприятий и награждений, как это обычно происходит на Фестивале моржей, не будет. 19 января туристы смогут только лишь и окунуться в прорубь.

Ранее на Крещение на Буковеле организовывали большой праздник с концертами, считали количество участников, самых смелых и выносливых награждали дипломами. В прошлом году на курорте было зафиксировано около двух тысяч участников фестиваля.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Буковеле нагло игнорируют карантинные запреты.

А также рассказывали о том, что появился список локаций в Киеве, где можно будет окунуться в прорубь.

