В Буковеле нагло игнорируют карантинные рейды: рестораны забиты, а детвора поет щедровки

Буковель во время локдауна (коллаж РБК-Украина)

В Буковеле зафиксировали нарушение правил ужесточенного карантина - в работающем ресторане популярного горнолыжного курорта дети пели посетителям щедровки, а требование о масочном режиме в заведении совершенно игнорировалось.

Соответствующее видео сняли сами отдыхающие, после чего кадры были опубликованы на Telegram-канале Pavlovsky News.

В публикации также отмечается, что как раз сегодня заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал проведения рейда по заведениям горнолыжных курортов Ивано-Франковской области.

Такие проверки, которые решили провести 15 января, связаны с множеством сообщений о нарушениях ресторанов, баров и развлекательных заведений на горнолыжных курортах, объяснял санврач.

В то же время в интернете появляются многочисленные ролики, которые демонстрируют работу заведений общественного питания в "Буковеле", где посетители без масок наслаждаются детскими щедровками и традиционным засеванием в праздничный период на Старый Новый год.

Видео: В Буковеле дети щедруют в ресторане для посетителей

Видео: В Буковеле в ресторане посетители отдыхают без масок

Напомним, что горнолыжным курортам, таким как Буковель, Драгобрат, Мигово, Славское и другим не запрещали работать во время усиленного карантина, хотя определенные ограничения есть. В частности, посетителям запрещают находиться в ресторанах в отелях на период зимнего локдауна, однако сами отели и гостевые дома работают.

Ранее сообщалось, что в переполненном Буковеле чек из местного ресторана поверг в шок украинцев.

Также мы писали о том, что говорят туристы об отдыхе на курорте Буковель в январе.