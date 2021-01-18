Свята не буде: на Буковелі скасували щорічний фестиваль для туристів

На популярному гірськолижному курорті Буковель скасували щорічний фестиваль моржів. Цей фест традиційно проводили протягом багатьох років, але у 2021 році його скасували через пандемію коронавірусу і карантин.

Як розповіла прессекретар курорту "Буковель" Віталія Васильчук у коментарі для "Укрінформ", вперше фестиваль моржів був скасований.

"Через карантин традиційний Фестиваль моржів, який вже багато років проходить в ГК "Буковель" на Хрещення, скасований", - розповіла представник курорту.

Вона додала, що для тих гостей, які все ж таки захочуть зануритися в Йорданську воду попри на сильні морози, будуть облаштовані місця для купання.

"Ми облаштуємо відповідні місця на малому буковельському озері в центрі курорту. Місця для купання будуть підготовлені та забезпечені всім необхідним", - додала Васильчук.

Вона зазначила, що ніяких розважальних заходів та нагороджень, як це зазвичай відбувається на Фестивалі моржів, не буде. 19 січня туристи зможуть лише зануритися в ополонку.

Раніше на Водохреща на Буковелі організовували велике свято з концертами, рахували кількість учасників, найсміливіших і витривалих нагороджували дипломами. Минулого року на курорті було зафіксовано близько двох тисяч учасників фестивалю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Буковелі нахабно ігнорують карантинні заборони.

А також розповідали про те, що з'явився список локацій в Києві, де можна буде зануритися в ополонку.