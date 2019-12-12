Праздник сильных и мужественных: в Украине отмечают День Сухопутных войск (видео)

День Сухопутных войск Украины (Иллюстративное фото: flickr.com/ministryofdefenceua)

День Сухопутных войск Украины празднуют ежегодно 12 декабря

День Сухопутных войск Украины отмечается ежегодно 12 декабря с 1997-го - в этот день военнослужащие самого значимого и многочисленного подразделения армии принимают поздравления за службу и защиту страны. Дата не является дополнительных выходным в календаре.

По случаю праздника командующий объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко пожелал бойцам здоровья, мира, благополучия и успехов в ратном труде на благо свободной Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-цента ООС на странице в Facebook.

Офицер отметил, что сухопутные войска являются главным носителем боевой мощи государства.

"По своему назначению и объему возложенных на них задач, они играют решающую роль в защите Родины, как в мирное, так и военное время. По численности они составляют почти половину Вооруженных Сил Украины. День Сухопутных войск Украины это праздник сильных и мужественных людей, настоящих патриотов своей страны, ее надежных защитников. Это день тех людей, которые сегодня защищают свободу, независимость и спокойствие всей страны", - сказал Кравченко.

Также в штабе показали впечатляющее видео, на котором показаны боевые будни украинских военных и их ежедневные подвиги на фронте.

Видео: День Сухопутных войск Украины 12 декабря - в штабе ООС поздравили военных

Сухопутные войска выполняют функции обеспечение мира и национальной безопасности, противодействия и защиты от внешних угроз, а также участвуют в территориальной обороне государства, ведут разведку, выполняют задачи по в ликвидации последствий ЧС.

Кроме того, бойцы сухопутных войск принимают участие в международных миротворческих операциях в составе миссии ООН.

Видео: День Сухопутных войск Украины 12 декабря

После обретения независимости, Веровная Рада 6 декабря 1991 года приняла законы "Об обороне Украины" и "О Вооруженных Силах Украины", в которых провозглашалось создание вооруженных сил страны. В тот же день был утвержден текст военной присяги, которую составил первый министр обороны Украины Константин Морозов в зале парламента.

Украина получила после распада СССР одну из самых сильных армий в мире, численность которой насчитывала 780 тысяч человек, 6500 танков, 7 тысяч боевых бронированных машин, 7200 артиллерийских систем, 900 вертолетов и 2500 единиц тактического ядерного оружия.

30 декабря 1991, во время первой встречи глав государств только что образованного СНГ, президент Украины Леонид Кравчук заявил, что с 3 января 1992 года все войска, которые дислоцируются на территории Украины, будут приводиться к добровольной присяги на верность народу Украины.

Сам праздник был учрежден согласно указу президента Украины "О Дне Сухопутных войск Украины" от 18 октября 1997 г. № 1167/97., "учитывая заслуги Сухопутных войск Украины как наиболее многочисленного вида Вооруженных сил Украины в обеспечении обороноспособности государства".

День Сухопутных войск Украины (Иллюстративное фото: flickr.com/ministryofdefenceua)

В 2019 году в Вооруженных силах была создана 61-я отдельная пехотная егерская бригада - первая егерская бригада, специализированная на ведении боевых действий в лесистой и болотистой местности.

В состав сухопутных войск входят механизированные и танковые войска, ракетные войска и артиллерия, армейская авиация, аэромобильные войска, войска противовоздушной обороны.

Командование сухопутными войсками распределено по пяти регионам: "Запад", "Восток", "Юг", "Север", "Крым". Несмотря на то, что у каждого подразделения СВ есть свой профессиональный праздник, Главнокомандующий ВСУ инициировал установление единого праздника для укрепления военного братства.