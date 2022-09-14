Какой праздник отмечают 14 сентября, что нельзя делать, а что сделать обязательно

Традиции праздника, что надо сделать

Раньше верили, что с этого дня начинается "старое бабье лето".

Семин день начинали с разведения нового огня. Хозяева готовились к зиме. Убирали, ремонтировали и пытались доделать все до холодов. Готовили вкусные угощения и приглашали в дом гостей.

В Семин день считалось хорошей приметой сделать новоселье - верили, что тогда в новом жилище всегда будет достаток и мир в семье. Чем сытнее удастся отпраздновать переезд в новый дом, тем больше добра в нем останется от многолюдного пира.

В этот день до восхода солнца нужно пересчитать свои деньги - это сулит успех в предстоящих делах.

Именины этого дня празднуют:

Семен, Татьяна, Наталья, Марфа.

Приметы на 14 сентября

Если погода теплая, то и вся зима теплой будет.

Южный ветер дует - к теплой и сырой зиме.

Дождливая погода - к сырой осени.

Ясно на Семена - осень погожей будет.

Мухи кусаются больно - к непогоде.

Что нельзя делать в этот день