Яке свято відзначають 14 вересня, що не можна робити, а що зробити обов'язково

Традиції свята, що треба зробити

Раніше вірили, що з цього дня починається "старе бабине літо".

Сьомін день починали з розведення нового вогню. Господарі готувалися до зими. Прибирали, ремонтували та намагалися доробити все до холодів. Готували смачні частування та запрошували в будинок гостей.

У Сьомін день вважалося доброю прикметою зробити новосілля - вірили, що тоді в новому житлі завжди буде достаток та мир в сім'ї. Чим ситніше вдасться відсвяткувати переїзд в новий будинок, тим більше добра в ньому залишиться від багатолюдного бенкету.

Цього дня до сходу сонця потрібно перерахувати свої гроші - це обіцяє успіх у майбутніх справах.

Іменини цього дня святкують:

Семен, Тетяна, Наталя, Марфа.

Прикмети на 14 вересня

Якщо погода тепла, то і вся зима теплою буде.

Південний вітер дме - до теплої та сирої зими.

Дощова погода - до сирої осені.

Ясно на Семена - осінь погожою буде.

Мухи кусаються боляче - до негоди.

Що не можна робити в цей день