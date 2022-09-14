Какой праздник отмечают 14 сентября, что нельзя делать, а что сделать обязательно
По религиозному календарю сегодня, 14 сентября, чтят память святого Симеона Столпника, архимандрита Антиохийского. В народе день называли Семин, Семена и он имел особые обычаи.
Что можно и нельзя делать в этот день приметы и традиции - читайте ниже в нашем материале Styler.
Традиции праздника, что надо сделать
Раньше верили, что с этого дня начинается "старое бабье лето".
Семин день начинали с разведения нового огня. Хозяева готовились к зиме. Убирали, ремонтировали и пытались доделать все до холодов. Готовили вкусные угощения и приглашали в дом гостей.
В Семин день считалось хорошей приметой сделать новоселье - верили, что тогда в новом жилище всегда будет достаток и мир в семье. Чем сытнее удастся отпраздновать переезд в новый дом, тем больше добра в нем останется от многолюдного пира.
В этот день до восхода солнца нужно пересчитать свои деньги - это сулит успех в предстоящих делах.
Именины этого дня празднуют:
Семен, Татьяна, Наталья, Марфа.
Приметы на 14 сентября
- Если погода теплая, то и вся зима теплой будет.
- Южный ветер дует - к теплой и сырой зиме.
- Дождливая погода - к сырой осени.
- Ясно на Семена - осень погожей будет.
- Мухи кусаются больно - к непогоде.
Что нельзя делать в этот день
- Ссориться с родными, потому что не помиритесь до Рождества.
- Много работать, потому что так и не сможете до конца года полноценно отдохнуть.
- Злоупотреблять алкоголем и слишком много есть.
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