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Какой праздник отмечают 14 сентября, что нельзя делать, а что сделать обязательно

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Среда 14 сентября 2022 06:00
Какой праздник отмечают 14 сентября, что нельзя делать, а что сделать обязательно Фото: какой праздник 14 сентября (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

По религиозному календарю сегодня, 14 сентября, чтят память святого Симеона Столпника, архимандрита Антиохийского. В народе день называли Семин, Семена и он имел особые обычаи.

Что можно и нельзя делать в этот день приметы и традиции - читайте ниже в нашем материале Styler.

Традиции праздника, что надо сделать

Раньше верили, что с этого дня начинается "старое бабье лето".

Семин день начинали с разведения нового огня. Хозяева готовились к зиме. Убирали, ремонтировали и пытались доделать все до холодов. Готовили вкусные угощения и приглашали в дом гостей.

В Семин день считалось хорошей приметой сделать новоселье - верили, что тогда в новом жилище всегда будет достаток и мир в семье. Чем сытнее удастся отпраздновать переезд в новый дом, тем больше добра в нем останется от многолюдного пира.

В этот день до восхода солнца нужно пересчитать свои деньги - это сулит успех в предстоящих делах.

Именины этого дня празднуют:

Семен, Татьяна, Наталья, Марфа.

Приметы на 14 сентября

  • Если погода теплая, то и вся зима теплой будет.
  • Южный ветер дует - к теплой и сырой зиме.
  • Дождливая погода - к сырой осени.
  • Ясно на Семена - осень погожей будет.
  • Мухи кусаются больно - к непогоде.

Что нельзя делать в этот день

  • Ссориться с родными, потому что не помиритесь до Рождества.
  • Много работать, потому что так и не сможете до конца года полноценно отдохнуть.
  • Злоупотреблять алкоголем и слишком много есть.

Ранее мы писали про новый календарь выходных и праздников в октябре 2022.

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