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Яке свято відзначають 14 вересня, що не можна робити, а що зробити обов'язково

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Середа 14 вересня 2022 06:00
Яке свято відзначають 14 вересня, що не можна робити, а що зробити обов'язково Фото: Яке свято 14 вересня (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

За релігійним календарем сьогодні, 14 вересня, вшановують пам'ять святого Симеона Стовпника, архімандрита Антіохійського. В народі день називали Сьомін, Семена і він мав особливі звичаї.

Що можна і не можна робити в цей день, прикмети і традиції - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Традиції свята, що треба зробити

Раніше вірили, що з цього дня починається "старе бабине літо".

Сьомін день починали з розведення нового вогню. Господарі готувалися до зими. Прибирали, ремонтували та намагалися доробити все до холодів. Готували смачні частування та запрошували в будинок гостей.

У Сьомін день вважалося доброю прикметою зробити новосілля - вірили, що тоді в новому житлі завжди буде достаток та мир в сім'ї. Чим ситніше вдасться відсвяткувати переїзд в новий будинок, тим більше добра в ньому залишиться від багатолюдного бенкету.

Цього дня до сходу сонця потрібно перерахувати свої гроші - це обіцяє успіх у майбутніх справах.

Іменини цього дня святкують:

Семен, Тетяна, Наталя, Марфа.

Прикмети на 14 вересня

  • Якщо погода тепла, то і вся зима теплою буде.
  • Південний вітер дме - до теплої та сирої зими.
  • Дощова погода - до сирої осені.
  • Ясно на Семена - осінь погожою буде.
  • Мухи кусаються боляче - до негоди.

Що не можна робити в цей день

  • Сваритися з рідними, бо не помиритесь до Різдва.
  • Багато працювати, бо так і не зможете до кінця року повноцінно відпочити.
  • Зловживати алкоголем і надто багато їсти.

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