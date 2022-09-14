Яке свято відзначають 14 вересня, що не можна робити, а що зробити обов'язково
За релігійним календарем сьогодні, 14 вересня, вшановують пам'ять святого Симеона Стовпника, архімандрита Антіохійського. В народі день називали Сьомін, Семена і він мав особливі звичаї.
Що можна і не можна робити в цей день, прикмети і традиції - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Традиції свята, що треба зробити
Раніше вірили, що з цього дня починається "старе бабине літо".
Сьомін день починали з розведення нового вогню. Господарі готувалися до зими. Прибирали, ремонтували та намагалися доробити все до холодів. Готували смачні частування та запрошували в будинок гостей.
У Сьомін день вважалося доброю прикметою зробити новосілля - вірили, що тоді в новому житлі завжди буде достаток та мир в сім'ї. Чим ситніше вдасться відсвяткувати переїзд в новий будинок, тим більше добра в ньому залишиться від багатолюдного бенкету.
Цього дня до сходу сонця потрібно перерахувати свої гроші - це обіцяє успіх у майбутніх справах.
Іменини цього дня святкують:
Семен, Тетяна, Наталя, Марфа.
Прикмети на 14 вересня
- Якщо погода тепла, то і вся зима теплою буде.
- Південний вітер дме - до теплої та сирої зими.
- Дощова погода - до сирої осені.
- Ясно на Семена - осінь погожою буде.
- Мухи кусаються боляче - до негоди.
Що не можна робити в цей день
- Сваритися з рідними, бо не помиритесь до Різдва.
- Багато працювати, бо так і не зможете до кінця року повноцінно відпочити.
- Зловживати алкоголем і надто багато їсти.
Раніше ми писали про новий календар вихідних і свят у жовтні 2022.
Також читайте, якою буде погода в Україні взимку 2022.