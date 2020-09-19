Праздник Михайлово чудо: что категорически нельзя делать, важные приметы

В эту дату существует ряд запретов и примет
Какой сегодня праздник. 19 сентября христиане отмечают большой праздник, посвященный Чуду архангела Михаила. В народе день получил название Михайлово чудо, Первая братчина, Михайлов день. Из-за строгих запретов и суровых наказаний за их нарушение верующие называют праздник страшным.
Как гласят церковные предания, в IV веке в этот день в городе Хонех (Колоссах) во Фригии после молитв пономаря Архиппа Херотопского явился архистратиг Михаил и пресек попытку язычников затопить храм. Он ударил жезлом по горе и открыл в ней широкую расселину, куда устремились воды потока и храм остался неприкосновенным.
В христианстве архистратиг Михаил является главным и одним из самых почитаемых ангелов, главой святого воинства ангелов и архангелов. Он охраняет ворота рая, а также сопровождает души погибших воинов на Небо.
Наши предки 19 сентября заканчивали все работы и в поле, и по дому. Этому также способствовали первые заморозки.
Как мы ранее писали, что можно и нельзя делать на еврейский Новый год 2020, чтобы не навлечь беду.