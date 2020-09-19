Праздник Михайлово чудо: что категорически нельзя делать, важные приметы

Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)

В эту дату существует ряд запретов и примет

Какой сегодня праздник. 19 сентября христиане отмечают большой праздник, посвященный Чуду архангела Михаила. В народе день получил название Михайлово чудо, Первая братчина, Михайлов день. Из-за строгих запретов и суровых наказаний за их нарушение верующие называют праздник страшным.

Как гласят церковные предания, в IV веке в этот день в городе Хонех (Колоссах) во Фригии после молитв пономаря Архиппа Херотопского явился архистратиг Михаил и пресек попытку язычников затопить храм. Он ударил жезлом по горе и открыл в ней широкую расселину, куда устремились воды потока и храм остался неприкосновенным.

В христианстве архистратиг Михаил является главным и одним из самых почитаемых ангелов, главой святого воинства ангелов и архангелов. Он охраняет ворота рая, а также сопровождает души погибших воинов на Небо.

Наши предки 19 сентября заканчивали все работы и в поле, и по дому. Этому также способствовали первые заморозки.

Главные приметы этого дня

Если в этот день утром на деревьях будет иней, то зиму ждали снежной.

Теплая погода 19 сентября предвещала долгую осень.

По тому, как падают с осины листья в Михайлов день, угадывали погоду зимой: если "лицом" вниз, то она будет теплая, а если вверх - лютая и морозная.

Что нельзя делать в этот день

В праздник нельзя было трудиться. Верили, что хлопоты не только не принесут желаемого результата, так еще и навлекут гнев архангела.

Запрещалось ссорится в этот день, но нужно было мириться и забывать ссоры.

В этот день нельзя мыть голову, в противном случае можно было "смыть ум".

Также запрещалось ругаться и сквернословить.

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