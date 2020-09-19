Свято Михайлове чудо: що категорично не можна робити, важливі прикмети

В цю дату існує ряд заборон і прикмет
Яке сьогодні свято. 19 вересня християни відзначають велике свято, присвяченей Чуду архангела Михайла. У народі день отримав назву Михайлове чудо, Перша братчина, Михайлів день.
Як свідчать церковні передання, в IV столітті в цей день в місті Хонех (Колосах) у Фрігії після молитов паламаря Архипа Херотопського з'явився архістратиг Михаїл і припинив спробу язичників затопити храм. Він ударив жезлом по горі і відкрив у ній широку розколину, куди кинулися води потоку і храм залишився недоторканним.
У християнстві архістратиг Михаїл є головним і одним із найбільш шанованих ангелів, главою святого воїнства ангелів і архангелів. Він охороняє ворота раю, а також супроводжує душі загиблих воїнів на Небо.
Наші предки 19 вересня закінчували всі роботи в полі, і вдома. Цьому також сприяли перші заморозки.
Як ми раніше писали, що можна і не можна робити на єврейський Новий рік 2020, щоб не накликати біду.