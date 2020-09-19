Свято Михайлове чудо: що категорично не можна робити, важливі прикмети

Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)

В цю дату існує ряд заборон і прикмет

Яке сьогодні свято. 19 вересня християни відзначають велике свято, присвяченей Чуду архангела Михайла. У народі день отримав назву Михайлове чудо, Перша братчина, Михайлів день.

Як свідчать церковні передання, в IV столітті в цей день в місті Хонех (Колосах) у Фрігії після молитов паламаря Архипа Херотопського з'явився архістратиг Михаїл і припинив спробу язичників затопити храм. Він ударив жезлом по горі і відкрив у ній широку розколину, куди кинулися води потоку і храм залишився недоторканним.

У християнстві архістратиг Михаїл є головним і одним із найбільш шанованих ангелів, главою святого воїнства ангелів і архангелів. Він охороняє ворота раю, а також супроводжує душі загиблих воїнів на Небо.

Наші предки 19 вересня закінчували всі роботи в полі, і вдома. Цьому також сприяли перші заморозки.

Головні прикмети цього дня

Якщо у цей день вранці на деревах буде іній, то зиму чекали сніжною.

Тепла погода 19 вересня віщувало довгу осінь.

По тому, як падають з листя осики в Михайлов день, вгадували погоду взимку: якщо "обличчям" вниз, то вона буде теплою, а якщо вгору - люта і морозна.

Що не можна робити в цей день

У свято не можна було працювати. Вірили, що клопоти не тільки не принесуть бажаного результату, так ще і викликають гнів архангела.

Заборонялося сваритися в цей день, але треба було миритися і забувати сварки.

В цей день не можна мити голову, в іншому разі можна було "змити розум".

Також заборонялося сваритися і лихословити.

Як ми раніше писали, що можна і не можна робити на єврейський Новий рік 2020, щоб не накликати біду.