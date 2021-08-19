"Праздник на костях": в Конотопе День Независимости отпразднуют на месте бывшего концлагеря

Рядом с будущим местом празднования (через забор) находятся непосредственно места расстрела людей.

Ирония также в том, что неподалеку - заброшенный Мемориал Славы, требующий ремонта. На фото ниже - памятник с отломанной рукой.

Фото: В Конотопе планируют праздновать День Независимости на месте концлагеря

"Для конотопцев это всегда было святым местом - горя и страданий. Хранились рассказы людей, которые именно на том месте, где планируется "пати", приходили тайком к проволоке, ограждавшей концлагерь, и бросали несчастным мерзлую картошку, то, что сами имели в условиях оккупации", - рассказывают местные жители.

Несмотря на возмущение людей, конотопцев приглашают на праздник

"24 августа, отметим вместе, на холме территории 35 квартала, возле 1-й школы, начинаем 14:00", - говорится в объявлении.

В программе празднования: праздничный концерт, торговля, фотозона, аквагримм, настольные игры, викторины, конкурсы, квесты, развлекательная программа для детей и взрослых, полевая кухня сладкая вата, мороженое, напитки и другие вкусности, аттракционы, фейерверк, дискотека и многое другое.