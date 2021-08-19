"Свято на кістках": в Конотопі День Незалежності святкуватимуть на місці колишнього концтабору

Поруч з майбутнім місцем святкування (через паркан) знаходяться безпосередньо місця розстрілу людей.

Іронія також в тому, що неподалік занедбаний Меморіал Слави, що потребує ремонту. На фото нижче - пам'ятник з відламаною рукою.

Фото: В Конотопі планують святкувати День Незалежності на місці концтабору

"Для конотопців це завжди було святим місцем - горя та страждань. Зберігалися розповіді людей, які саме на тому місці, де планується "паті", приходили потайки до дроту, що огороджував концтабір, і кидали нещасним мерзлу картоплю, те, що самі мали в умовах окупації", - розповідають місцеві мешканці.

Попри обурення людей, конотопців запрошують на свято

"24 серпня, відсвяткуймо разом, на пагорбі території 35 кварталу, біля 1-ї школи, розпочинаємо 14:00", - говориться в оголошенні.

У програмі святкування: святковий концерт, торгівля, фотозона, аквагрим, настільні ігри, вікторини, конкурси, квести, розважальна програма для дітей та дорослих, польова кухня солодка вата, морозиво, напої та інші смаколики, атракціони, феєрверк, дискотека та багато чого іншого.