Праздник Ивана Купала: что нельзя делать в этот день, все приметы

Праздник Ивана Купала в Украине (Фото: freepik.com)

В ночь на Ивана Купалу было принято прыгать в костер и купаться

Какой сегодня праздник. 7 июля 2020 года в Украине отмечается День Ивана Купала. Он посвящен наивысшему расцвету природы. Особое значение имеет ночь перед праздником, с ней связано очень много древних традиций и обычаев.

Ивана Купала – очень древний праздник. У него существует две даты: первая по старому стилю – 20-22 июня, и в это время праздник отмечали даже язычники. После появления христианства праздник стали отмечать в ночь с 6 на 7 июля. В Украине этот праздник совпадает с одним из крупных православных праздников – Рождеством Иоанна Предтечи.

Главные приметы этого дня

Верили, что вся вода в этот день обретает целительные свойства.

Считалось, что купание в реке, пруду или озере на Иванов день поможет избавиться от всех болезней.

Женщины умывались утренней росой, чтобы сохранить молодость и привлекательность. Мужчины — чтобы стать выносливее и сильнее.

Если испить воды, которую утром набрали из колодца, можно очиститься от злых помыслов и обрести душевное спокойствие.

На Руси были распространены массовые купания в этот день. Если не принимать в них участие, можно обречь себя на горести и одиночество.

Верили, что человек, осмелившийся прыгнуть через пламя, обретет счастье и удачу на год — до следующей Ивановой ночи.

Если через костер перепрыгнет молодая пара, держащаяся за руки, — будут они неразлучны до конца жизни.

Верили, что прыгнувшая через огонь женщина обретала молодость и красоту.

Если между двух костров, разведенных в ночь Ивана Купалы, провести скот, весь год животные не будут болеть.

Что нельзя делать в этот день

В ночь с 6 на 7 июля нельзя спать. По древним поверьям, в эту ночь просыпается вся нечисть – ведьмы, змеи, водяные, русалки, оборотни.

В этот период нельзя ничего отдавать, продавать, занимать – все эти процессы ведут к бедности и потерям.

Нельзя в одиночку купаться, так как нечистая сила может затянуть под воду даже отличных пловцов. От воды стоит держаться подальше беременным женщинам, детям и старикам.

Нельзя поднимать вещи или деньги, найденные на дороге. Они могут быть заговоренными нечистой силой.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько будет праздников и выходных дней в июле.

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Автор: Людмила Жукова