Свято Івана Купала: що не можна робити в цей день, всі прикмети

Свято Івана Купала в Україні (Фото: freepik.com)

В ніч на Івана Купалу було прийнято стрибати в багаття і купатися

Яке сьогодні свято. 7 липня 2020 року в Україні відзначається День Івана Купала. Він присвячений найвищому розквіту природи. Особливе значення має ніч перед святом, з нею пов'язано дуже багато давніх традицій і звичаїв.

Івана Купала – дуже давнє свято. У нього існує дві дати: перша за старим стилем – 20-22 червня, і в цей час свято відзначали навіть язичники. Після появи християнства свято почали відзначати у ніч з 6 на 7 липня. В Україні це свято збігається з одним з великих православних свят – Різдвом Іоанна Предтечі.

Головні прикмети цього дня

Вірили, що вся вода в цей день набуває цілющі властивості.

Вважалося, що купання в річці, ставку або озері на Іванов день допоможе позбутися від усіх хвороб.

Жінки вмивалися ранковою росою, щоб зберегти молодість і привабливість. Чоловіки — щоб стати витривалішими і сильнішими.

Якщо випити води, яку вранці набрали з колодязя, можна очиститися від злих помислів і знайти душевний спокій.

На Русі були поширені масові купання у цей день. Якщо не брати в них участь, можна приректи себе на горе і самотність.

Вірили, що людина, що наважилася стрибнути через полум'я, знайде щастя і удачу на рік — до наступної Іванової ночі.

Якщо перестрибне через вогнище молода пара, що тримається за руки, — вони будуть разом до кінця життя.

Вірили, що стрибнула через вогонь жінка набувала молодість і красу.

Якщо між двох вогнищ, розведених в ніч Івана Купали, провести худобу, весь рік тварини не хворітимуть.

Що не можна робити в цей день

У ніч з 6 на 7 липня не можна спати. За стародавніми повір'ями, в цю ніч прокидається вся нечисть – відьми, змії, водяники, русалки, перевертні.

В цей період не можна нічого віддавати, продавати, займати – всі ці процеси ведуть до бідності і втрат.

Не можна купатися поодинці, через те, що нечиста сила може затягнути під воду навіть відмінних плавців. Від води варто триматися подалі вагітним жінкам, дітям та людям похилого віку.

Не можна піднімати речі або гроші, знайдені на дорозі. Вони можуть бути заговореними нечистою силою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки буде свят і вихідних днів в липні.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Людмила Жукова