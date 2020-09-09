Праздник 9 сентября: что запрещено делать, главные приметы

9 сентября существуют определенные обычаи и приметы
Какой сегодня праздник. 9 сентября православные христиане чтят память Пимена Палестинского и Пимена Великого. Этот день в народе получил название "Два Пимена". Также 9 сентября почитают мученицу Анфису.
На "Двух Пименов" украинцы почитали рябину. Собранные в этот день ягоды обладали наиболее ценными свойствами. На основе ягод изготавливали снадобья, которыми зимой лечились от простуды, нервных расстройств, повышали иммунитет.
Волшебное снадобье также улучшает свертываемость крови, имеет бактерицидное, антицинготное, мочегонное свойства. Из рябины также готовили варенье и делали чай.
Многие подвешивали гроздья рябины над крышами своих домов, чтобы защитить жилище от злых духов.
В этот день именины у таких имен, как Александр, Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, и Степан.
Как мы ранее писали, появился календарь праздничных и выходных дней на 2021 год.