Свято 9 вересня: що заборонено робити, головні прикмети

9 вересня існують певні звичаї та прикмети
Яке сьогодні свято. 9 вересня православні християни вшановують пам'ять Пимена Палестинського та Пимена Великого. Цей день в народі отримав назву "Два Пимена". Також 9 вересня вшановують мученицю Анфісу.
На "Двох Пименів" українці шанували горобину. Зібрані в цей день ягоди мали цінні властивості. На основі ягід виготовляли зілля, яким взимку лікувалися від застуди, нервових розладів, підвищували імунітет.
Чарівне зілля також покращує згортання крові, має бактерицидну, антицинготну, сечогінну властивості. З горобини також готували варення і робили чай.
Багато людей підвішували грона горобини над дахами своїх будинків, щоб захистити оселю від злих духів.
В цей день іменини у таких імен, як Олександр, Володимир, Дмитро, Іван, Михайло, Степан.
Як ми раніше писали, з'явився календар святкових і вихідних днів на 2021 рік.