Праздник 9 сентября: что запрещено делать, главные приметы

Какой праздник 9 сентября (коллаж РБК-Украина)

9 сентября существуют определенные обычаи и приметы

Какой сегодня праздник. 9 сентября православные христиане чтят память Пимена Палестинского и Пимена Великого. Этот день в народе получил название "Два Пимена". Также 9 сентября почитают мученицу Анфису.

На "Двух Пименов" украинцы почитали рябину. Собранные в этот день ягоды обладали наиболее ценными свойствами. На основе ягод изготавливали снадобья, которыми зимой лечились от простуды, нервных расстройств, повышали иммунитет.

Волшебное снадобье также улучшает свертываемость крови, имеет бактерицидное, антицинготное, мочегонное свойства. Из рябины также готовили варенье и делали чай.

Многие подвешивали гроздья рябины над крышами своих домов, чтобы защитить жилище от злых духов.

В этот день именины у таких имен, как Александр, Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил, и Степан.

Главные приметы этого дня

Много рябины уродилось - осень будет ненастной, а зимой возможны сильные холода.

Гроза 9 сентября предвещает теплую осень.

Если птицы не всю рябину съели - зима тоже не будет суровой.

Что нельзя делать в этот день

На Анфисы Рябиницы нельзя портить ствол или ломать ветки на рябине - это сулит беду. Если же пришлось это сделать, то у дерева обязательно нужно попросить прощения.

Нельзя ничего подбирать на перекрестке - могут порчу навести.

Лучше в этот день деньги не давать в долг, потому что вернут нескоро.

Нельзя долго стоять на пороге, иначе беду в дом накличешь.

Этот день не подходит для совершения крупных покупок, потому как радости они не принесут.

В этот день нельзя свататься - к неудачному исходу дела.

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