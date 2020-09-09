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Свято 9 вересня: що заборонено робити, головні прикмети

Середа 09 вересня 2020 06:01
Свято 9 вересня: що заборонено робити, головні прикмети
Яке свято 9 вересня (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

9 вересня існують певні звичаї та прикмети

Яке сьогодні свято. 9 вересня православні християни вшановують пам'ять Пимена Палестинського та Пимена Великого. Цей день в народі отримав назву "Два Пимена". Також 9 вересня вшановують мученицю Анфісу.

На "Двох Пименів" українці шанували горобину. Зібрані в цей день ягоди мали цінні властивості. На основі ягід виготовляли зілля, яким взимку лікувалися від застуди, нервових розладів, підвищували імунітет.

Чарівне зілля також покращує згортання крові, має бактерицидну, антицинготну, сечогінну властивості. З горобини також готували варення і робили чай.

Багато людей підвішували грона горобини над дахами своїх будинків, щоб захистити оселю від злих духів.

В цей день іменини у таких імен, як Олександр, Володимир, Дмитро, Іван, Михайло, Степан.

Головні прикмети цього дня

  • Багато вродило горобини - осінь буде непогожою, а взимку можливі сильні холоди.
  • Гроза 9 вересня віщує теплу осінь.
  • Якщо птахи не всю горобину з'їли - зима теж не буде суворою.

Що не можна робити в цей день

  • На Анфіси Рябини не можна псувати стовбур або ламати гілки на горобині - це обіцяє біду. Якщо ж довелося це зробити, то у дерева обов'язково потрібно попросити вибачення.
  • Не можна нічого підбирати на перехресті - можуть навести порчу.
  • Краще в цей день гроші не давати в борг, тому що повернуть нескоро.
  • Не можна довго стояти на порозі, інакше біду в дім накличеш.
  • Цей день не підходить для здійснення великих покупок, бо радості вони не принесуть.
  • В цей день не можна свататися - до невдалого результату справи.

Як ми раніше писали, з'явився календар святкових і вихідних днів на 2021 рік.

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