Праздник 9 января: что нельзя делать сегодня, главные приметы

Какой сегодня праздник. 9 января православные чествуют святого первомученика Стефана, архидиакона и апостола от семидесяти, который был побит камнями за христианскую проповедь в Иерусалиме в 34 году.

В народе праздник получил название Стефанов (Степанов) день и считался днем пастухов. 9 января продолжались святки и веселые гуляния после Рождества Христова. По поверьям, дата также была благоприятной для гадания незамужних девушек на суженого и брак.

Как гласят церковные предания, Стефан совершал великие чудеса и знамения в в Иерусалиме, где широко проповедовал. После того, как эллиниста схватили фарисеи, он выступил на суде с речью об истории еврейского народа, которую представители синагоги расценили как богохульство. 30-летнего Стефана решили казнить через камневание.

Убийство архидиакона проходила на глазах Девы Марии и Иоанна Богослова - они стояли на возвышенности и молились за мученика.

Мощи Стефана могли исцелять людей от болезней и изгонять злых духов. В Киево-Печерской лавре хранится серебряная рака с правым перстом святого первомученика.

Святой первомученик Стефан (Изображение: Фреска из крипты святого Германа Осерского, Аббатство святого Германа, Осер / Фото из открытых источников)

В день Стефана по традиции чествовали пастухов - обычно в эту дату с ними договаривались о найме и щедро угощали.

Еще 9 января особо ухаживали за лошадьми - верили, что если их напоить "через серебро" в ведре, то животные будут крепкие и здоровые весь год.

Девушки устраивали гадания на свадьбу. Для этого высыпали на стол семена и считали - если четное число выйдет, то скоро предстояло идти под венец с любимым.

Также бытовал обычай "хоронить" грусть и печали - девушки ставили какой-нибуть сосуд в определенном месте и поочередно подходили к нему с водой в горшках и чашах, сливая туда жидкость, словно смывали тоску с сердца.

Строго запрещалось в этот день выполнять тяжелую работу - на святки это считалось грехом и сулило большую беду.

Главные приметы 9 января: